TV3 s’enfonsa en la tercera part del cas de Jordi Comas a ‘Crims’

TV3 ha emès el tercer capítol del cas de Jordi Comas, un desenllaç en el qual han explicat com va acabar la investigació del seu assassinat i com va anar el judici. Tot va ser un autèntic despropòsit, del que els teleespectadors han pogut adonar-se en seguir la cronologia dels fets i dels passos que van fer els investigadors per intentar esbrinar qui havia matat l’empresari gironí. Aquest cas no va tenir un final bo, tenint en compte que només van condemnar un dels atracadors de la banda de l’Est que havien permès que els altres accedissin a dins de la casa familiar.

No va poder provar-se la participació dels altres sospitosos, ni tan sols en haver obtingut ADN d’un d’ells al cotxe en el qual van trobar algunes de les joies robades o tenir constància d’una trucada entre dos dels atracadors. Tampoc no van poder justificar qui hauria posat fi a la vida de l’empresari, encara que havien rebut un anònim que assenyalava un home directament i tot apuntava cap a ell. No hi ha hagut justícia per la mort del Jordi Comas, el que la dona ha denunciat públicament en aquest episodi. Molt enfadada i decebuda per com va gestionar-se tot, ha demostrat que confia que algun dia pugui saber-se qui el va matar i que aquesta persona pagui pel que ha fet.

La policia va rebre dos anònims durant la investigació | TV3

TV3 no ha fet bona audiència en un cas que han dividit en tres capítols

En aquest tercer capítol s’ha pogut saber com va anar tot i com va acabar la cosa, el que generava curiositat per a les persones que s’havien mantingut enganxades als fets en les dues anteriors emissions. No obstant això, l’audiència ha continuat caient en picat i, en aquesta ocasió, només han obtingut un 18,9% de share. Aquesta és una xifra molt inferior, molt més baixa que totes les que havien aconseguit fins ara. Tenint en compte que a l’estrena de la temporada van fer un 30,9%, sembla clar que no ha agradat que estiressin el xiclet d’aquest cas en tres capítols. Només 416.000 espectadors han connectat amb el programa de TV3 aquest dilluns de Mona.

També és cert que, a la mateixa hora, emetien a DAZN el final del partit entre el Barça i el Girona i que gairebé van estar a punt d’empatar amb Crims. A Telecinco van fer un bon número gràcies a La isla de las tentaciones i Masterchef va acabar en quarta posició en aquesta guerra particular dels dilluns.