Manel Alías deixa Rússia enrere i estrena un pòdcast molt original

Manel Alías ha deixat enrere l’etapa de corresponsal de guerra i ha tornat de Rússia, país en què ha crescut moltíssim professionalment. Aquest any ha estat el periodista més premiat, tenint en compte tots els guardons que ha rebut per la cobertura informativa que ha fet de la guerra d’Ucraïna. De moment no vol tornar a sentir de marxar fora a l’estranger, ja que ha decidit establir-se aquí i iniciar projectes de feina diferents. Prova d’això és el pòdcast que estrenarà a Catalunya Ràdio el pròxim dimecres, el 12 d’abril.

Parem l’antena és la nova aventura radiofònica de Manel Alías, un projecte que no té res a veure amb el que ha estat fent fins ara. En una entrevista recent deia que volia canviar d’aires i provar coses noves, el que farà de la mà de l’emissora pública. I què podrem sentir en aquest pòdcast?

No parlarà de la guerra, sinó que entrevistarà gent amb històries curioses: “Es tracta d’un espai d’autor, amb un muntatge molt cuidat, que va trenant entrevistes amb diferents persones al voltant d’un únic concepte que Alías ha triat perquè considera que pot resultar inspirador per a gent molt diversa”. És a dir, aquí s’hi trobaran converses amb diverses persones fetes per separat, però sobre un mateix concepte. Amb el muntatge sonor de Sergi Cutillas, seran 14 capítols de mitja hora de durada, que es publicaran setmanalment cada dimecres.

Manel Alías presenta un pòdcast de producció pròpia a Catalunya Ràdio | Mireia Comas

Com seran els quatre primers capítols del pòdcast de Manel Alías?

Hi intervindran persones molt diferents entre si, amb professions i vides que no tindran res a veure les unes amb les altres. Cada setmana, el capítol versarà sobre un tema concret. Els 4 primers parlen de “Veus que impressionen”, “Veus que canvien vides”, “Cognoms que predestinen” i “Cognoms contra el destí”.

L’episodi d’estrena se centrarà en el poder de la veu i en les diferents veus que ens envolten. En el segon episodi, comptarà amb la col·laboració d’una Gemma Nierga que se sincerarà sobre el primer desig de ser periodista que va experimentar quan era ben petita. Aquí tractaran la importància de les paraules que pronuncien uns personatges que han col·locat la seva veu en el centre de la seva vida.

El tercer té pinta que serà molt divertit, ja que entrevistarà gent que ha acabat treballant en feines que tenen a veure amb els seus cognoms. Alguns exemples? Anna Hospital havia d’estudiar medicina, Joan Pino és un expert en boscos i Carlo Buontempo s’ha orientat cap al canvi climàtic. Finalment, en el quart capítol entrevistarà persones de nom peculiar que han hagut de rebel·lar-se i aprendre a viure amb la pressió del que posa en el seu DNI.