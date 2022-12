Manel Alías guanya el Premi de Comunicació Muriel Casals d’Òmnium Cultural

Manel Alías ha estat seleccionat com a guanyador del Premi de Comunicació Muriel Casals en el marc de la Nit de Santa Llúcia d’Òmnium Cultural. El corresponsal de TV3 a Moscou, que acaba de tornar a Catalunya després de cobrir part de la guerra d’Ucraïna des del front, rebrà aquest guardó demà dimarts 13 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya.

Xavier Antich, el president d’Òmnium Cultural, ha justificat la decisió: “Manel Alías ha estat un corresponsal de guerra exemplar que explica rigorosament i objectivament des de la primera línia la guerra de Rússia a Ucraïna amb valentia i professionalitat. Cal destacar la seva increïble tasca periodística i polivalència en les més de dues dècades treballant als mitjans públics catalans”.

Des de l’organització, afegeixen que si l’han premiat és per la seva “acurada i arriscada cobertura” de la guerra de Rússia a Ucraïna. Han volgut aplaudir que hagi ofert testimonis de primera mà a les dues bandes del conflicte i que ho hagi fet “amb una mirada política i social”. No obliden que Manel Alías ha exercit una feina de més de vuit anys de pedagogia i informació com a corresponsal a Rússia “a través dels mitjans públics i en llibres”.

Manel Alías, en una entrevista recent a El Món abans de l’emissió del documental del 30 minuts | Mireia Comas

Manel Alías ha estat premiat per la seva feina a televisió i per la pedagogia dels seus llibres

El jurat, format per Mònia Terribas, Sebastià Serrano, Núria Iceta, Àlex Gutierrez, Sara González, Odei A.-Etxearte i Albert Sàez estan darrere d’aquesta decisió que col·loca a primera línia la gran tasca del periodista de Berga.

Ell ha estat al capdavant de moltes connexions en directe des de la guerra, la que ha intentat explicar de totes les maneres per tal que els teleespectadors vegin què està passant realment i què pensa la gent des del terreny.