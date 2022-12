Eufòria Dance s’estrena amb l’eliminació directa de 10 concursants

La primera gala d’Eufòria Dance a TV3 s’ha estrenat amb una dura competició que ha acabat amb l’eliminació de 10 dels 30 participants del concurs. Aquest nou programa és la prèvia al famós concurs de cant que va emocionar Catalunya, Eufòria. En aquesta edició es triaran els millora ballarins que es convertiran en el cos de ball de les actuacions del concurs musical català. Després d’un càstig on s’hi han presentant més de 300 aspirants, només 30 han arribat a aquesta gala 1 i n’han sortit guanyadors 20. Com a novetat en el programa de TV3 ens trobem a Carol Rovira, coach d’interpretació d’Eufòria, que s’estrena com a presentadora en solitari i el cap de jurat és l’Albert Sala coreògraf també del concurs català.

En aquest programa que ha durat prop de tres hores, els participants s’ha repartit en tres grups de 10 i han fet la coreografia de les actuacions de tres exconcursants d’Eufòria -la Núria, l’Estela i el Pedro-. Beyoncé, Oques Grasses i Michael Jackson han estat els artistes triats per coreografiar les cançons, totes creades per Sala. Un cop han acabat les actuacions, el jurat ha estat l’encarregat de triar quins ballarins es quedaven en el programa i quins eren enviats a la zona d’eliminació. El públic també ha format part de la decisió, ja que han votat el grup que més els ha agradat i els eliminats d’aquella actuació s’han salvat directament. Finalment, els participants restants han competit en una actuació de freestyle d’on s’han salvat quatre concursants.

Albert Sala i Carol Rovira, al capdavant d’Eufòria Dance – TV3

Carol Rovira i Albert Sala, més protagonistes que ningú

La presentadora del programa i el cap del jurat han estat els dos personatges que més han influït en l’opinió del públic. Les xarxes socials s’han omplert de la ja molt ben valorada Rovira, que ha estat aclamada per un públic que la segueix des d’Eufòria, sobretot per parlar amb ebrenc. En aquest sentit, la presentadora no ha fet u mal paper, tot i que en el seu debut se l’ha notat una mica nerviosa i poc natural. Tot i això les xarxes socials s’han bolcat en ella. Pel que fa a Sala, ell ha rebut les mateixes critiques de sempre, ja que el coreògraf utilitza –en excés segons el públic– frases en anglès per complementar les seves indicacions. En vàries entrevistes, Sala ha confirmat que la seva experiència treballant a l’estranger l’ha portat a parlar amb aquesta llengua i que li surt de manera natural.

L'Albert Sala que fot parlant tant anglès?

Que et dius Albert Sala, no Albert Room!#EuforiaDance — Pau Marcó (@pauu_marco) December 2, 2022

Com a convidada especial a aquest programa també ha vingut Marta Torné, qui va presentar Eufòria al costat de Miki Núñez en la seva primera edició. Torné ha fet una entrada molt esperada i aplaudida i ha confirmat les sospites: serà la presentadora de la nova edició d’Eufòria, però aquesta vegada en solitari.