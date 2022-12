Així serà la primera gala d’Eufòria Dance: sorpreses i proves difícils

TV3 emet aquesta nit la primera gala d’Eufòria Dance, que estarà presentada per la Carol Rovira. No serà un programa en directe com sí que ho eren els de la primera edició del concurs musical, el que justifiquen amb què un xou d’aquestes característiques amb tantíssimes coreografies seria “impossible” de gestionar sense una edició prèvia i temps per canviar els decorats i tots els elements que integren els balls. En aquesta ocasió, es presentaran els aspirants finalistes a convertir-se en els 12 membres del cos de ball d’Eufòria 2, que s’emetrà la pròxima primavera.

Divendres passat van mostrar un resum del procés de càsting que va estar marcat per la forta presència de l’anglès, personificat en un Albert Sala que va rebre per totes bandes. Ell va intentar defensar-se en una entrevista posterior en assegurar que ha fet tota la carrera artística a l’estranger i que no sap treballar en català perquè no hi està acostumat… una justificació que no va convèncer gaire. Sigui com sigui, ara posen el focus en una primera gala que els fans esperen amb candeletes. Per tal de promocionar-la i explicar què s’hi podrà veure, la Carol Rovira i l’Albert Sala han acudit al plató del Tot es mou aquest migdia.

L’Albert tindrà una doble funció, la de coreògraf i cap del jurat, mentre que la Carol farà de presentadora en solitari per primera vegada: “Ara mateix ens trobem de ressaca emocional perquè tot just ahir va acabar de gravar i aquesta nit ja s’estrena!”, deia ella. El coreògraf reconeix que la càrrega emotiva que ha tingut no se l’esperava tan forta: “He estat treballant amb ells fins a l’últim minut i, tot just després, he de seure al jurat i dir-los que no continuen. És molt fort. No m’imaginava que seria tan dolorós, però arriba un moment en què es crea un vincle molt fort. A Eufòria Dance hi ha convivència i hi ha moltíssima autenticitat en els ballarins. Aviso que el teleespectador voldrà conèixer més detalls sobre aquestes persones”.

L’Albert Sala reconeix que el procés de càsting d’Eufòria Dance ha estat complicat | TV3

La Carol Rovira i l’Albert Sala donen detalls sobre el que es podrà veure en la primera gala d’Eufòria Dance

Precisament el que més els agrada d’aquest spin-off o prèvia de la segona edició del programa és que permetrà que l’audiència posi cara i nom als ballarins: “En la primera edició del concurs no sabíem qui eren, com es deien, quines històries personals tenien… Simplement ens fixàvem en què era gent que ballava molt bé i ajuda a què els concursants triomfessin. Ara això canviarà, perquè gràcies a Eufòria Dance sabrem qui s’amaga darrere de les coreografies d’Eufòria 2“. A més a més, guanya molt que només siguin quatre gales: “Tot està molt comprimit i això fa que les emocions es visquin encara a més flor de pell”.

La parella havia d’anar amb compte de no fer molts spoilers, però això no ha evitat que revelin un detall de la gala d’aquesta nit: “Hi haurà un moment en què els sotmetrem a la prova del free style. Sonarà una música sorpresa i tots hauran d’improvisar, el que donarà molt joc perquè aquí es veurà qui juga en equip i qui opta per lluir-se”. Una altra novetat que han avançat és que cada setmana hi haurà un membre del jurat sorpresa.

En general es parla poc sobre la dansa i tampoc no es valora gaire la feina dels ballarins, per la qual cosa han volgut aplaudir la iniciativa de TV3 de fer un programa com aquest: “És un regal que es pugui parlar d’aquest art a televisió en un format tan espectacular com aquest. Els càstings van ser una bogeria perquè hi havia moltíssim talent, el que ara demostrarem”. Precisament sobre aquella llarga jornada de selecció ha volgut revelar una anècdota del ballarí: “Hi havia 350 candidats que van ballar davant nostre, escollir no va ser gens fàcil. Quan va acabar el dia, tot l’equip vam anar a sopar a un japonès d’allà a prop i estàvem tan cansats que ni tan sols ens vèiem capaços de dir quins plats volíem i quin no! Un cop els vam tenir seleccionats, ens vam posar a aplaudir totalment esgotats”.

Carol Rovira, nerviosa abans de l’estrena d’Eufòria Dance | TV3

En la gala d’aquesta nit, també podrem tornar a veure alguns dels concursants de la primera edició d’Eufòria. Entre ells, hi destacarà la Núria, una de les finalistes: “La nostra feina en el programa d’avui és potenciar que els ballarins brillin, fer connexió de grup i donar-ho tot. Volem demostrar que el país està ple d’aspirants amb molt de talent”, ha dit ella mateixa en el programa de TV3.