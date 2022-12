El company de pis del Triquell, entre els primers aspirants d’Eufòria 2

Eufòria 2 ha començat a primera hora el càsting a Barcelona, que estarà dividit en dos dies frenètics en què els membres del jurat hauran de valorar els 750 aspirants que intentaran impressionar-los en menys d’un minut. El matí de Catalunya Ràdio ha emès un programa especial des de la Fira de Montjuïc en què han parlat amb els organitzadors, la nova coach d’interpretació, els primers seleccionats per a la següent fase i concursants de la primera edició.

Després de dues hores de càsting, només quatre aspirants han rebut el “sí” que tant desitjaven. Entre ells, ha fet gràcia que es trobés el company de pis del Triquell, el Guillem, amb qui han pogut parlar abans del càsting i tot just després quan li han confirmat que passava a la següent fase. En un principi reconeixia que el segon classificat de la primera edició l’ha ajudat a preparar-se.

En la seva actuació davant del jurat ha començat malament, ja que s’ha ennuegat només començar. Finalment aconseguia remuntar i sorprenia en demanar fer un canvi de cançó per mostrar les seves habilitats en diferents estils. Els membres del jurat s’ho han estat pensant molt, tal com ha pogut ser testimoni el programa de ràdio, i han arribat a demanar-li que interpretés un tercer tema per mogut per acabar de decidir-se. Finalment, ha estat seleccionat i no podia estar més content: “He treballat de tot, però actualment la majoria dels meus ingressos els guanyo com a model. Tenia molts nervis a la panxa”, ha reconegut visiblement emocionat.

🔊 El càsting d'@EuforiaTV3 des de dins: passar ronda en directe. Acompanyem en Guillem, un dels aspirants que ha avançat de fase!https://t.co/SMryIE8zS1 pic.twitter.com/Em1vofM5zW — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) December 2, 2022

El Triquell i l’Edu reconeixen que Eufòria els ha canviat la vida

El Triquell, precisament, la Mariona i l’Edu han estat entrevistats en aquest programa especial. El primer s’ha mostrat molt content per l’amic i ha aprofitat l’entrevista per anunciar que el seu primer disc es publicarà el pròxim mes d’abril: “He sentit una mica la síndrome de l’impostor perquè hi ha gent que ha comprat les entrades per als primers concerts quan encara no saben com serà el disc! No sé si m’ho mereixo, però confio que acabaran satisfets d’haver cregut en aquest projecte. Ara mateix estic tot el dia a dins de l’estudi, en el que estic treballant amb gent molt bona”.

També ha recordat com va viure ell el càsting, el procés pel que estan passant avui els nous aspirants: “Jo tenia molts nervis, però vaig anar-hi sense cap expectació més enllà d’aprendre a conviure amb la derrota”.

🔊 @_triquell, finalista de la primera edició d'@EuforiaTV3: "Vaig anar al càsting d''Eufòria' per aprendre a conviure amb la derrota"https://t.co/iYblPlVVhy — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) December 2, 2022

Al seu costat ha estat l’Edu, un altre dels finalistes de la primera edició de l’exitós programa de TV3. En el seu cas, reconeix que va afrontar el càsting com a un ultimàtum: “Era l’última oportunitat que em donava a fer alguna cosa amb la música. Estava treballant en un banc i ara puc viure de la meva passió, així que puc afirmar que Eufòria m’ha canviat la vida radicalment”.

En aquest sentit, coincideix amb el que pensa en Triquell: “El concurs ens han donat l’oportunitat de viure coses i tenir una visibilitat que mai no haguéssim imaginat. Li devem la vida al programa perquè ens han donat visibilitat a artistes que no teníem recursos per fer-ho”.

La Mariona, en un núvol gràcies a haver estat la primera guanyadora d’Eufòria

La Mariona, per la seva banda, també ha volgut participar en aquest especial. La primera guanyadora d’Eufòria es troba de promoció del seu primer single, el que vindrà inclòs en el disc que estrenarà el pròxim 16 d’abril a la sala Barts de Barcelona. Fa tot just un any es trobava provant sort en el càsting d’un concurs musical de TV3 que no sabien ben bé en què es convertiria: “He experimentat un gir sencer en la meva vida gràcies al programa. Recordo estar molt nerviosa, malgrat no saber que Eufòria s’acabaria convertint en el que ha aconseguit. Jo no les tenia totes, ja que era el segon càsting al que em presentava i tenia dubtes sobre si encaixaria en el perfil. A més a més, em vaig veure amb un hàndicap perquè duia dues cançons preparades i quan estava a la cua del càsting van dir que aquelles millor que no perquè estaven massa vistes”.

La cantant compagina la creació del seu primer disc amb el paper de la Rosa a El petit príncep, un somni fet realitat: “Des de petita vaig intentar aprendre a cantar les seves cançons, m’entusiasmava aquest musical. Que m’oferissin aquest paper ha estat increïble, no m’ho podia creure. La Mariona petita està més contenta que un gínjol! Em va explotar el cap quan m’ho van proposar”.

La Mariona d’Eufòria participa en el programa especial durant els càstings | Catalunya Ràdio

Nova coach d’interpretació i els perfils dels aspirants

També han entrevistat la Paula Malia, que s’incorpora com la nova coach d’interpretació: “Tot és nou per a mi. He treballat com a actriu, però mai en un format així. D’Eufòria em vaig enganxar al final. Aquests formats m’encanten i ara em plantejo la meva funció com la d’ajudar-los a transmetre, intentar acompanyar-los i orientar-los perquè siguin conscients que els estan veient i que han d’explicar una història”.

Com són els perfils de concursants que estan veient en aquests primers càstings? “Volem que siguin originals i que tinguin carisma, que no imitin ningú. És difícil no buscar la nova Mariona o el nou Triquell, per això. Que transmetin bons valors i que no tinguin egos desmesurats. El fenomen Eufòria ha estat molt gran i ha vingut gent de Milà, Finlàndia i Colòmbia! És molt fort”.

Llargues cues en el càsting d’Eufòria a Barcelona | Catalunya Ràdio

Encara no hi ha data d’estrena oficial per a Eufòria 2, però han deixat caure que serà previsiblement a l’inici de la primavera del 2023. Aquesta nit, però, s’estrena Eufòria Dance amb un programa en què faran un resum del procés de càsting i presentaran els primers participants que optaran a entrar a formar part del cos de ball del programa.