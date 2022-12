Menjar en mal estat, paneroles i queixes en un dels millors ‘Joc de cartes’

Joc de cartes ha delectat els teleespectadors de TV3 amb un dels programes més divertits i entretinguts de tota la temporada. La tensió i les queixes han estat les protagonistes d’una emissió que ha tingut absolutament de tot, des de menjar en mal estat, mals de panxa i molts zeros en les puntuacions.

Anem a pams. L’objectiu del Marc Ribas d’aquesta setmana era trobar el millor restaurant informal del Baix Ebre. Per tal d’aconseguir-ho, ha visitat quatre locals entre Deltebre, Tortosa i l’Ametlla de Mar. El primer que han mostrat era La Tasca de Sant Jordi, d’una noia vegetariana amb orígens anglesos que ha acabat rebent unes puntuacions molt injustes. El problema? Les queixes constants -i una mica exagerades- d’una de les rivals, la Mari. Ha estat per culpa del zero que li ha posat a la cuina, bàsicament, que la noia ha acabat en última posició al rànquing. També és cert que l’espai i la cuina no els han agradat, així com també resultava evident que ella estava nerviosa i que s’ha equivocat a l’hora de servir un parell de vegades.

El moment més tens aquí arribava amb una crítica de la Mari, que només veure les patates que li havien servit assegurava que eren congelades. La propietària s’ha indignat i ha acabat demostrant que era mentida, el que forçava l’altra a reconèixer l’error. No obstant això, ha rebut males puntuacions i ha acabat suspenent. Un dels millors moments també el protagonitzava la companya, en assegurar que havia sentit “tant de fàstic” per la brutícia de la cuina de la Susana que li havien sortit “bombolles” a la boca.

La Tasca de Sant Jordi suspèn i s'emporta un zero de la Mari per a la categoria de cuina. Et semblen justes les valoracions? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/eB9q5Lv1NA — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 30, 2022

La Mari ha redefinit el concepte de ser escrupolós: des d'avui la seva foto surt al diccionari amb la paraula “hipocondríac” #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/W3ANADdKKy — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 30, 2022

Menjar en mal estat i crítiques ferotges a Los banys de Tortosa

El següent restaurant ha estat el més comentat i criticat. L’equip es traslladava fins a Tortosa per tastar les creacions del Gerard, que acabaria de molt mal humor durant tot el programa per l’enuig que s’enduria en la visita de les companyes. Tot començava malament en trobar-se una petita panerola a la cuina i quan ell veia que demanaven plats fregits en compte d’elaboracions més bones: “No volen que destaqui”.

Ara bé, el pitjor arribaria amb la costella de mig quilo que servien a la Yolanda, que s’adonava que estava en mal estat amb la primera mossegada. Aquí ha començat el moment més impactant, quan tots tastaven una carn que tenien clar que feia dies que s’hauria d’haver llançat. La situació ha estat tan desagradable, que la dona havia d’acabar visitant el lavabo: “Aquesta carn no està bé. No m’entra al cap que et donin un menjar en mal estat, no ho tolero. Si és que ja no olora bé… No em trobo molt fina, m’ha agafat fàstics. M’ha remogut la panxa i vull anar al lavabo. Fatal, horrible, molt malament“. Li van posar un zero en el menjar, però sorprenentment va acabar amb dues dècimes més que el restaurant anterior.

Quina redundància: acabar anant al bany després de dinar a Los Banys 🙃 #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/G7npd0ADQX — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 30, 2022

Una concursant de Joc de cartes acaba amb mal de panxa | TV3

Un restaurant sense carta ni tiquet

I després d’aquest desastre gastronòmic, tots posaven rumb cap a La Tasca Bohèmia de la Mari. Allà la primera sorpresa la tenia a ella com a protagonista en assegurar que no tenien carta: “La carta soc jo, la recito de memòria“. A més a més, també els sorprenia que no portés factura… sinó que digués quant costava per persona sense calcular. Els plats els han agradat, però, fins al punt que la dona acabaria guanyant el Joc de cartes gràcies a plats casolans amb bona pinta i bon sabor.

Quin plat de la Tasca Bohèmia demanaries? Només en pots triar un #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/9gqXFHo83H — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 30, 2022

Finalment, els concursants visitaven Lo Raconet de Fermín de la Yolanda. Aquí, han criticat els plats perquè deien que no se’ls esperaven així. No obstant això, les crítiques no eren molt fortes. La puntuació final? Un aprovat justet.

La confrontació final més tensa i amb més llàgrimes de la temporada

Com era d’esperar des del principi, la confrontació final ha estat una de les més tenses de tota la temporada. Les llàgrimes han estat una costant, així com els ganivets que s’han llançat els uns als altres. La primera en posar-se a plorar emocionada ha estat la Mari, sorprenentment, quan una companya aplaudia la tasca del seu marit. Poc durarien les alabances, ja que la Yolanda no s’esperava tan males notes en el seu menjar i en la seva cuina. Una de les rivals li reconeixia que no li va agradar gens el menjar i que mai no tornarà al seu restaurant.

La Susana ha acabat marxant de la taula entre llàgrimes, totalment superada per les crítiques a la decoració i la neteja del restaurant. En un principi reconeixia que s’esperava suspendre, però ha acabat dient que creu que no s’hauria d’haver presentat al programa: “Encara no estava preparada, no ho hauria d’haver fet”. La Mari li havia posat un zero a la cuina, el que després sembla que li va sentar malament. La cuinera ha marxat de la taula plorant després de demanar perdó per tot.

Quina tensió! La Susana es veu sobrepassada per les crítiques al seu restaurant i decideix abandonar la confrontació #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Z5v9R48yzd — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) November 30, 2022

I, finalment, eren Los Banys els que rebien la puntuació en el moment més tens del programa. Ell ha dit que creia que rebria un 8, pel que s’ha mostrat molt sorprès en veure’s un suspens: “Han anat contra meu i això m’ha tocat molt la moral. A més a més de dir que estic flipant, no tinc res més a dir. Ningú no té un espai com el meu i m’han votat baixíssim. M’he hagut de mossegar la llengua constantment perquè no haguéssim acabat el programa. La cuina està impecable. Que em diguin que no li caic bé, però que no em posin un zero al menjar”. Sobre la carn en mal estat, ha reconegut que li sabia malament perquè li pot perjudicar un error del proveïdor a l’hora de servir-li la carn. Un programa molt complet que els teleespectadors han deixat clar que ha estat dels millors de tota la temporada.