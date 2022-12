La CCMA es reinventa: transformació digital, públic jove i més català

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha presentat aquest migdia el nou pla estratègic en el que basaran totes les actuacions que diguin a terme a partir d’ara. El lema el tenen clar i s’ha repetit diverses vegades en els estudis de TV3: “Connectem per arribar a tothom”. La nova directiva de l’organització té clar que el context social ha canviat moltíssim des de la seva fundació fa ara 40 anys i és per això que volen adaptar-s’hi. Més de 1.000 treballadors de la casa i experts en el sector s’han unit en un macroestudi per analitzar què està demanant el públic actual i què poden fer per renovar-se i no morir pel camí.

Xavi Coral i Xènia Casado han presentat un acte en el que han intervingut membres de l’equip directiu, la presidenta, la vicepresidenta i el conseller de la CCMA. Tots han vingut a dir una mica el mateix, que aquest és un pla “molt ambiciós” en el que demostren que cal fer moltes accions per continuar sent el referent audiovisual a Catalunya i aconseguir ser el mirall en què s’hi pugui veure reflectida l’audiència. Insisteixen una altra vegada en la necessitat d’impulsar una OTT catalana d’accés universal que sigui capaç de competir amb altres plataformes, el repte majúscul que tenen entre cella i cella. Volen evolucionar per adaptar-se als nous hàbits i al nou ecosistema audiovisual.

Més recursos per a una transformació digital molt necessària

Saben que els teleespectadors més joves cada vegada consumeixen menys televisió, menys ràdio i menys mitjans públics. Aquest és el motor de la renovació que afronten, una transformació radical de les marques de la casa que vindrà de la mà d’una transformació digital molt necessària. Necessiten més recursos per poder invertir en la tecnologia que els fa falta, precisament la que estan fent servir els adolescents per informar-se últimament perquè se senten “desconnectats” amb els continguts que ofereixen actualment. Necessiten un impuls innovador per deixar enrere la manca de recursos i la desinversió en el sector audiovisual.

Sobre aquest concepte han fet molta incidència, la principal crítica d’aquesta posada en escena espectacular que han muntat per promocionar un canvi d’era. Què volen? Demanar més diners, sense els quals no poden adaptar-se a les noves circumstàncies perquè no tenen prou recursos. Han aportat xifres que demostren que s’han disminuït el finançament públic i els ingressos per publicitat: “S’hi destinen 92 milions d’euros menys, el que suposa un 27,4% menys en l’aportació pública. I, pel que fa a la publicitat, les noves tendències del mercat també han provocat que es perdin 106 milions d’euros, per tant, un 69% des del 2006. Mentre que a la UE els ciutadans es gasten entre 50 i 55 €, a Catalunya van ser de 31,46 € per habitant l’any passat”. Tenen menys diners i, per això, diuen que han hagut de reduir despeses sobretot en tecnologia i nous continguts.

La CCMA, “imprescindible” per fomentar i reforçar el català

Una vegada més, abracen la idea que els mitjans de comunicació públics són “imprescindibles” per cuidar i fomentar el català: “Encara cal fer un esforç extra per poder remuntar en l’ús social de la llengua. Serem exemple de l’ús del català i potenciarem que es faci servir en totes les plataformes, en les que la llengua continua sent pràcticament residual: “Volem deixar clar que contribuirem a l’impuls de la llengua catalana i la cohesió social de Catalunya amb producció i distribució de continguts i informació en català”.

La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha afegit que volen “arribar a tothom” perquè volen ser referents per a aquells que els consideren la primera opció i també per als altres que encara no els consumeixen: “Tenim tres fonaments estratègics: compartir continguts ens apropa a la gent, garantir continguts en català en qualsevol lloc i connectar amb el sector audiovisual i professionals”. Volen garantir l’accés a la informació veraç, plural i diversa a la ciutadania davant de la desinformació i notícies falses”. Han afegit que aquest és el gran moment de la CCMA, en el que volen connectar Catalunya amb el món i la ciutadania amb tothom. Saben que han de ser la plaça pública de tota la societat i que s’han de connectar als nous temps, adaptar-se a la nova realitat a la seva manera i en català.

La nova Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té propòsits ambiciosos | CCMA

En Sígfrid Gras, el director de TV3, ha destacat que volen continuar apostant pels serveis informatius i els continguts propis com La Marató: “Hem estat protegint TV3 al màxim perquè era l’única manera de protegir-la i no perdre-la. També hem de renovar l’oferta cultural i infantil, sense oblidar-nos de la ficció i els esports. El problema és que hi ha molts productors catalans que marxen a Madrid perquè aquí no tenen prou finançament. Doncs nosaltres el que hem de fer és demanar més diners per poder potenciar els productors d’aquí i impedir que hagin de marxar. No marxeu més a Madrid”, ha etzibat en un discurs molt aplaudit.

Adaptar-se a què vol el públic jove, el principal objectiu d’aquesta nova etapa

L’equip directiu de la nova CCMA ha explicat que aquest pla està dividit en 7 grans àmbits, 18 objectius estratègics i 67 línies d’actuació. Un dels punts més importants té a veure, precisament, amb la col·laboració amb productes del país. Han insistit en què volen impulsar la innovació i la transferència del coneixement: “Tenim les eines, sinergies i talent a compartir. Volem forjar aliances i buscar nous models de relació. Estem engrescats amb empreses, creadors, universitats i creadors. Què volem? Que el sector ens facin servir de banc de proves. Volem servir de palanca per enfortir tot el sector audiovisual“.

Creuen que aquest és un moment clau en el sector audiovisual català i que aquesta és una oportunitat de reforçar el seu paper com a agent important en el sector. Cal mantenir l’audiència actual, però també connectar amb les audiències infantils, adolescents i joves. Amb el nou Super 3 intenten apropar-se a aquest públic jove que han perdut al llarg d’aquests últims anys: “Volem ser referents més atrevits i actuals en les plataformes noves entre els joves com TIkTok. Ho farem promovent referents compartits i els referents streamers que s’expressin en la llengua catalana, que tots ells se sentin còmodes en la CCMA”.

Apropar-se a la gent jove, objectiu de la nova etapa | CCMA

La manca de finançament, el gran maldecap de la CCMA

En l’àmbit dels recursos, tenen clar que necessiten una gestió més eficient dels diners que els arriben. La caiguda en ingressos de publicitat va a la baixa i continuarà sent així, han avisat. És per això que volen tenir estratègies de publicitat personalitzades per connectar amb una audiència que cada vegada és més diversa. Estan intentant reorganitzar-se en l’àmbit dels recursos per explotar els actius que tenen, diuen, per la qual cosa vendran els seus continguts per treure rendibilitat amb els drets. En resum, han informat que faran un nou enfocament en gestió dels recursos basat en tres eixos: aprofundit en les oportunitats de generació d’ingressos existents, explorar noves fonts d’ingressos i cercar estalvis més enllà de la contenció dels costos i planificar inversions.

“Apostar pels mitjans públics és indispensable si volem tenir un sector audiovisual potent i impulsar-los davant d’un escenari europeu cada vegada més competitiu. Fem-ho possible i fem-ho plegats”, han etzibat com a conclusió en la presentació d’un pla estratègic que volen que suposi un abans i un després en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.