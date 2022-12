Gerard Piqué la fa grossa a Port Aventura: incident i forta esbroncada

Gerard Piqué es troba en un viatge romàntic amb Clara Chía a Praga, ciutat des de la que s’assabentarà de l’última polèmica que l’envolta. I és que el futbolista ha estat protagonista d’una notícia que no el deixa en molt bon lloc, precisament. Sálvame ha pogut saber que dimarts 6 va aprofitar el dia festiu per acudir a Port Aventura amb els fills que té amb Shakira, els petits Milan i Sasha, els qui s’ho van passar molt bé pujant d’una atracció a una altra. Quin va ser el problema? Que el barceloní va fer enfadar un altre assistent i que hi ha testimonis que n’han donat fe.

Un home ha trucat al programa per explicar què va originar el problema i quina actitud tenia l’antic defensa blaugrana: “Gerard Piqué i els nens estaven pujats a una atracció. Ell va començar a jugar amb una ampolla d’aigua i va fer caure aigua cap a baix, tot mullant un bebè que hi havia en un cotxet. El pare es va enfadar, lògicament, i va començar a dir-li coses. El va estar esperant a la porta de l’atracció per esbroncar-lo quan baixés. Un home de seguretat no li va permetre fer-ho, però, i Gerard Piqué va marxar cap a una altra atracció com si no sentís l’home que li demanava explicacions”.

Gerard Piqué fa enfadar un home a Port Aventura | Telecinco

Gerard Piqué fa enfadar un altre assistent a Port Aventura

Se suposa que tot va ser un accident i que Gerard Piqué no volia que caigués aigua cap avall, encara menys que mullés el nen petit del cotxet. Sigui com sigui, no va voler justificar-se i va optar per marxar d’allà mentre l’altre pare rondinava enfadat davant del personal de seguretat que acompanyava el futbolista per evitar que el molestessin.

Un testimoni explica què ha passat amb Gerard Piqué | Telecinco

Aquesta mateixa persona també ha qualificat l’actitud de Gerard Piqué com “dèspota“, tenint en compte que va ser incapaç de fer cas a cap dels nens que s’apropaven a ell per demanar-li una fotografia: “Va rebutjar fer-se’n cap. No parlava amb ningú i passava de tot. Res, ni tan sols si s’apropaven nens acceptava fer-se una foto amb ells”.

Crítiques a Gerard Piqué per la seva actitud en un parc d’atraccions

L’esportista hauria intentat passar desapercebut sota una gorra i un Buff negre que només s’hauria tret en un parell d’ocasions: “Va haver-hi un moment en què va alterar-se una mica i va baixar-se la bufanda. Això sí, se la va tornar a posar per tapar-se la cara quan se’n va adonar”.

El futbolista i els fills han gaudit d’un dia accidentat | Telecinco

Una sortida familiar que havia de ser molt divertida i entretinguda, però que va acabar amb el futbolista generant polèmica.