Shakira, a l’aeroport amb sis maletes gegants: comença el trasllat a Miami

Shakira comença a tenir-ho tot llest per al trasllat cap a Miami. La cantant i els dos fills que té en comú amb Gerard Piqué ja tenen data per al viatge, el que faran el pròxim 7 de gener. Els petits passaran el Nadal a Barcelona amb el pare com a comiat, poc abans de posar rumb cap a la seva nova vida als Estats Units. Allà començaran el curs escolar en una escola nova, amb amics nous i també casa nova. Tot seran canvis per als petits Milan i Sasha, els qui diuen que estan “entusiasmats” gràcies a totes les meravelles sobre Miami que els ha explicat la mare.

Queda només un mes per a aquest viatge sense retorn, el que força la colombiana a tenir-ho tot organitzat. Aquesta setmana ha coincidit amb l’ex als jutjats en un tràmit burocràtic per ratificar l’acord per la custòdia dels fills. Ara que això ja està tancat, Shakira pot començar a empaquetar tota una vida. Els fotògrafs d’Europa Press l’acaben d’enxampar a l’aeroport de Barcelona, sense els fills però carregada de sis maletes gegants en les que, presumiblement, haurà guardat roba de tots tres.

Shakira abandona Barcelona carregada de maletes | Europa Press

Shakira, fotografiada a l’aeroport | Europa Press

Shakira viatja cap a Miami amb sis maletes gegants

La revista Semana, per la seva banda, ha parlat amb fonts properes de Shakira que confirmen que aquest viatge es tracta d’un dels primers que haurà d’anar fent cap allà en els pròxims dies per tal d’emportar-se part de l’armari i dels objectes personals que volen endur-se cap a la nova casa. El destí d’aquest vol privat hauria estat, efectivament, Miami, tal com confirmen aquestes mateixes persones. La cantant apareixia vestida de xandall, amb barret i sense ganes de concedir declaracions.

#VÍDEO | Shakira abandona Barcelona cargada de maletas y sin la compañía de sus hijos https://t.co/G21034lbYS pic.twitter.com/Efig6Xi5mp — CHANCE (@CHANCE_es) December 5, 2022

Cada cop queda menys per a l’inici d’aquesta nova vida per a Shakira i els nens, que viuran més tranquil·lament i sense la pressió de la premsa i els paparazzi que els han acompanyat en aquests darrers mesos des que es confirmés la separació de Gerard Piqué.