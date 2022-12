Shakira comunica a Gerard Piqué quin dia marxarà a Miami amb els nens

Gerard Piqué i Shakira han coincidit en els jutjats de Barcelona aquest matí, ja que el jutge els havia citat presencialment per tal de ratificar l’acord de separació. Havien de donar fe que han pres una decisió respecte a la custòdia dels dos fills que tenen en comú, els que marxaran a viure a Miami amb la cantant. Allà, l’exfutbolista blaugrana els tindrà al seu càrrec deu dies al mes. Els fotògrafs d’Europa Press els han captat a l’arribada a la Ciutat de la Justícia, a la que han entrat per portes diferents. A dins, segons informa l’agència, no haurien arribat a creuar-se perquè havien d’entrar a la sala per separat tal com mana la llei.

Laura Fa i Lorena Vázquez han pogut saber que Shakira ha comunicat oficialment quan s’endurà els nens cap a Miami, una incògnita que havia de revelar abans del 30 de novembre perquè l’havien marcat com a data límit: “Es traslladarà cap allà després de les vacances escolars de Nadal, entre el 7 i el 8 de gener“, afirmen a El Periódico.

També afegeixen que la cantant ho està preparant tot per poder traslladar-se fins a Florida en jet privat en companyia del pare, que continua delicat de salut: “Shakira ha plantejat a l’equip mèdic que tracta el pare que viatgin amb ells perquè William estigui atès en tot moment. Aniran fins a Miami en jet privat perquè el trajecte sigui més còmode i més curt per a ell”.

Shakira, a l’arribada a la ciutat de la justícia | Europa Press

Gerard Piqué arriba als jutjats | Europa Press

Els advocats de Gerard Piqué i Shakira donen detalls de l’acord davant de la premsa

L’advocada de Shakira ha confessat davant dels micròfons de Vanitatis que el tràmit ha anat bé i que en aquesta història no hi ha “ni guanyadors ni perdedors”. Això sí, recalca que creu que totes les parts implicades ho han fet “molt bé”.

El lletrat del futbolista, per la seva banda, ha parlat amb els periodistes congregats sobre un tema polèmic. S’havia especulat amb la inclusió d’una clàusula en l’acord segons la qual Shakira prohibia que Gerard Piqué presentés Clara Chía als petits, el que l’advocat de l’antic defensa del Barça nega taxativament al com recull Europa Press. Què ha dit? Que aquesta informació és “absolutament falsa” i “no s’ajusta a la realitat” perquè tant Shakira com Gerard Piqué podran veure els nens amb les seves futures parelles respectives “sense cap problema”.

L’advocat de Shakira dona detalls de l’acord | Europa Press

Unes declaracions que neguen una informació controvertida que s’havia comentat en els darrers dies, el que ha resultar ser una fake news que finalment ha estat desmentida.