Shakira no vol tornar a Barcelona: “Només vindrà a declarar als jutjats”

Shakira està disposada a marxar cap als Estats Units i no tornar a trepitjar Catalunya. La cantant i els nens es traslladaran cap a Miami el pròxim 7 de gener, tot just després de les festes de Nadal. Tots tres estarien “entusiasmats” amb el canvi de vida, tal com informen diverses fonts a Vanitatis: “Diuen que la seva mare els ha explicat tantes bondats de viure allà, que els nens esperen passar un temps meravellós”. Aquest seria un dels punts que més l’hauria enfrontat al futbolista, ja que l’hauria acusat d’haver posat els nens del seu costat en aquesta guerra.

Pocs dies després de retrobar-se amb Gerard Piqué en els jutjats, la cantant hauria volgut deixar clar que només tornarà a Barcelona si un jutge li ho demana. Voluntàriament, ha decidit deixar la ciutat i tot el país enrere: “Ha fet creu i ratlla i només tornarà a la que ha estat la seva casa durant deu anys si és perquè ha de declarar davant del jutge”, diuen al mateix mitjà.

La relació de l’exparella és més que freda, el que s’ha tornat a demostrar en aquest retrobament a la Ciutat de la Justícia. Fa uns dies van coincidir en un partit de bèisbol d’un dels fills, en el que van seure separats i ni tan sols van dirigir-se la paraula. En aquesta ocasió, també haurien fet l’impossible per evitar fins i tot mirar-se: “La tensió acumulada dels últims mesos ha passat factura i reconvertir el seu desamor en amistat és una cosa que es preveu molt difícil ara mateix”, asseguren a El Periódico.

Shakira, a l’arribada a la ciutat de la justícia | Europa Press

Shakira i Gerard Piqué han tornat a veure’s en la funció de Nadal del fill petit

Són Laura Fa i Lorena Vázquez les que expliquen que poc després de ratificar l’acord de custòdia en els jutjats, Gerard Piqué i Shakira van tornar a coincidir a l’escola dels fills. Era precisament aquell dia la data de la funció de Nadal del fill petit, del Sasha. Tots dos van voler acudir per separat i s’haurien assegut a pocs metres de distància: “Els assistents a l’acte ens asseguren que ni tan sols van saludar-se. L’escena va ser més que incòmoda per a tots”.

A més a més, expliquen que van accedir a l’edifici en els seus respectius cotxes i que, d’aquesta manera, van evitar fer la cua que sí que havien de fer la resta de pares. En acabar la funció, el futbolista hauria marxat ràpidament mentre que Shakira s’hauria quedat una mica més d’estona per acomiadar-se del personal de l’escola.