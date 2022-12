‘Masterchef’ reacciona a les greus acusacions de Patricia Conde

Patricia Conde l’ha fet grossa. Han estat molts els exconcursants de Masterchef que han carregat contra el programa, però mai ningú no havia llançat acusacions tan greus contra la direcció. La tertuliana ha assegurat que manipulen molt, que els boicotegen els electrodomèstics per deixar-los en ridícul, que els demanen que siguin exagerats i generin xou, que els diuen als jutges per l’orellera què han de dir, que permeten que els concursants gravin sota els efectes de les drogues…

No s’ha tallat ni un pèl i, com era d’esperar, la productora del concurs de TVE ha respost en un comunicat en què l’amenacen indirectament de demandar-la: “Shine Iberia lamenta i nega les acusacions fetes per Patricia Conde cap a l’equip del programa, així com cap a la resta de concursants de l’última edició de Masterchef Celebrity. Comentaris incerts que atempten contra l’honor de totes les persones involucrades en la producció”, resa l’escrit que han fet arribar als mitjans.

Patricia Conde torna a carregar contra Masterchef | Instagram

Patricia Conde també ha desmuntat la feina del jurat de Masterchef

Patricia Conde va publicar un escrit incendiari en el seu perfil d’Instagram, però també ha deixat anar molta fúria -i grans titulars- en respostes als comentaris de gent anònima que s’ha dirigit a ella. En un d’ells, ha lamentat que la forcessin a mostrar-se exageradament graciosa: “El comportament no era el meu habitual, era el que em van dir que fes. Malgrat estar esgotada, no em va sortir gens malament. El que em decep és que espremin a les persones perquè vosaltres us divertiu, això no t’ho expliquen quan et fitxen i, una vegada a dins, és difícil que et deixin marxar a les bones”.

I sobre Jordi Cruz, què ha dit exactament? Bàsicament, que també és un manat i interpreta un paper: “És bona gent, només diu el que li manen per l’orellera. Tot és un joc, la gent s’ho pren massa seriosament i crec que és un problema. Res no és real, a ell li diuen què ha de dir. L’estimo molt, però té el seu paper com tots els que estan allà dins”.

Pel que diu, sembla que tot el seu enuig ve perquè no van deixar-la abandonar el concurs: “Ningú no practica la compassió. Si algú està físicament i mentalment esgotat, deixa’l marxar i no l’obliguis a estar allà“. Un escàndol que ha esquitxat la reputació del programa, que haurà de fer algun comunicat més llarg si realment volen que això no els afecti tant com ho està fent.