Bomba de Patricia Conde contra ‘Masterchef’: boicot i concursants drogats

Patricia Conde l’ha fet encara més grossa. La concursant de Masterchef va carregar contra el programa de TVE en un post a Instagram que va ser molt comentat, ja que en ell assegurava que tot es manipulava, que “no és real” i que hi ha “moltes mentides“. No contenta amb això, ara ha editat el comentari que havia escrit i ha afegit encara més llenya al foc. Tot dirigint-se cap a la cap del concurs, arriba a fer acusacions molt greus que deixen clar que no ha acabat gens contenta amb la seva participació.

“Cap, diga-li als nois de les xarxes del programa (que són meravellosos) que deixin d’escriure coses feridores contra mi. Jo parlava del perill de les xarxes, no de salut mental. El que insinuo és que contracteu algun psicòleg per al programa perquè ens expliqui el perquè de les coses. Que et digui “No estàs boig, t’han apagat el forn. Però tranquil, que no seran molt durs”, per exemple”, etziba tot acusant la direcció del programa de manipular els electrodomèstics per generar-los problemes, un boicot que denuncia.

I d’aquí, a una frase encara més forta: “En la meva vida mai no m’he drogat i en un programa amb 14 càmeres enfocant-me, mai no faria una cosa així. Soc bona, però no idiota. M’estimo, em respecto i vull el millor per al meu fill i per a mi. Saps perfectament qui són les dues persones d’aquesta edició que sí que ho han fet, cada dia. Mira’t les imatges del dia de l’hipòdrom, per exemple”. Patricia Conde està insinuant clarament que dos dels companys van prendre drogues en aquella escena, el que seria tot un escàndol.

Patricia Conde torna a carregar contra Masterchef | Instagram

“Em vau dir que estigués graciosa, que fes acudits i tal. Quan em vau fer fora, tres setmanes i no vaig poder gravar A todo tren 2 que és el que volia. Així ho vaig fer… La meva cuina era una mica lenta, però eficient. S’han donat coses pitjors per bones i, a més a més, vaig tornar amb l’actitud canviada com em vau dir. Estava graciosa com volíeu, així que poseu-vos d’acord. La meva actitud va estar bé perquè ja no tenia por”, continua en missatge que farà parlar molt.