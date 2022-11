Lorena Castell guanya ‘Masterchef Celebrity’ amb tres plats magnífics

Masterchef Celebrity ha tingut una guanyadora catalana. La tertuliana de televisió a La Sexta, Lorena Castell, s’ha endut el premi en la gran final que han emès aquest dimarts de manera excepcional. La cadena ha decidit dividir aquesta última en dues entregues, el que els ha ajudat a aconseguir més teleespectadors. La decisió final l’enfrontava amb Manu, un altre dels preferits de l’audiència. Finalment, però, la proposta original i atrevida de la col·laboradora de Zapeando convencia el jurat i l’assenyalaven com la millor del concurs de manera unànime.

I gràcies a què ha guanyat aquesta última prova? Bàsicament a la creativitat que ha demostrat al llarg del concurs. Ha emocionat, a més a més, que dediqués cada plat de la seva proposta a algun ésser estimat. L’entrant era un suquet de peix thai que feia en record a un viatge que va fer amb el germà a Tailàndia, el primer plat unes faves amb cloïsses que dedicava als amics i, les postres, un dolç que feia en honor al seu fill. Ningú no hagués apostat que seria ella la guanyadora quan va començar el concurs, però finalment ha acabat convertint-se en la que més números tenia

¡@lorenacastell gana la séptima edición de #MCCelebrity España! Gracias campeona por tu entrega, talento, ilusión y enorme corazón https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/fogk10zrHF — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

Els membres del jurat han deixat clar que tots tres plats estaven boníssims i els ha agradat l’originalitat que ha mantingut al llarg de la seva participació. L’actitud ha estat un dels elements que més han aplaudit en la valoració final: “De les set temporades, et dic que ets l’aspirant que millor filosofia ha tingut. Ets divertida, seriosa, positiva i sense ganes d’enfadar-te. Has construït una Lorena que sembla que sap cuinar i gestionar la seva vida”.

En saber que era ella la guanyadora, Lorena Castell ha embogit en una escena natural que ha fet molta gràcia: “Soc la guanyadora! Ara em tocarà portar a mi els tuppers a casa de la meva mare”, deia mentre saltava. Els 75.000 € de premi els donarà a una associació que ajuda nens amb càncer. Un premi merescut i una edició que ha deixat moments molt comentats fins al final, sobretot arran del comunicat de Patricia Conde en què carregava contra les mentides del concurs.

TVE confirma que emetran un Masterchef especial aquest Nadal

Tot just després de l’emissió de la gran final, la cadena ha organitzat un col·loqui en el que han recordat alguns dels millors moments d’aquesta edició. A més a més, han aprofitat per confirmar el que era un secret a veus: aquest Nadal emetran un programa especial amb concursants molt estimats d’altres edicions també. I com serà? “Els teleespectadors s’ho passaran molt bé. Cuinarem, ens ho passarem molt bé, farem uns plats molt sofisticats. No hi ha hagut tants ganivets, serà perquè és Nadal”.

Así será la edición especial de MasterChef para esta Navidad #MCCelebrity pic.twitter.com/07cRkVaUKc — MasterChef (@MasterChef_es) November 30, 2022

En aquesta nova entrega, els concursants famosos tindran alguns dels participants dels Masterchef Junior com a assessors que els ajudaran en unes gales especials amb més reptes i receptes.