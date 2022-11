Quant costen els estudis de Victoria Federica? Xifra astronòmica

Victoria Federica ha adquirit el rol de neta més mediàtica de Joan Carles de Borbó i Sofia. Si en els primers anys era Froilán el que més titulars acaparava, ara la germana està guanyant terreny. Els mitjans van darrere seu des que comencés a sortir de festa i tenir parelles, una atenció mediàtica que s’ha accentuat encara més des que decidís fer-se influencer. Pocs s’esperaven que la filla d’Elena de Borbó volgués guanyar-se la vida a les xarxes socials o, més aviat, que la família reial li ho permetés.

El camí per a convèncer-los no hauria estat fàcil, sobretot tenint en compte que la mare hi estava totalment en contra. No volia que parlés de la seva vida privada a les revistes i, encara menys, que deixés els estudis per centrar-se en poder acudir a festes i esdeveniments. Van arribar a estar una època sense parlar-se, però finalment s’haurien perdonat perquè la jove ha acceptat continuar estudiant i compaginarà els llibres amb la feina a Instagram.

Ara s’ha filtrat què és el que estudia la neboda més gran de Felip VI i també on ho fa, el que permet saber quants diners li costa aquesta carrera universitària. Com era d’esperar, la mare l’ha inscrit en un centre privat, caríssim i molt luxós. La nena ha estudiat a escoles elitistes des que duia bolquers, un terreny i un ambient en el que continua movent-se.

Així és la façana de l’escola de Victoria Federica | Instagram

Victoria Federica, estudiant en un centre d’elit summament car

Va especular-se que havia abandonat els estudis, però el seu entorn assegura que és mentida perquè continua estudiant Administració i Direcció d’Empreses en el College for International Studies de Madrid, la universitat americana. La seu es troba al barri de Salamanca, una de les zones més cares de la capital espanyola. El curs costa anualment més de 20.000 € si es fa la transferència en un únic pagament, tal com ha pogut saber Vanitatis, una xifra total que augmenta fins als 21.500 € si l’ingrés es fa mensualment. Cal destacar que aquest no és el preu final del curs, ja que s’han d’afegir els 1.020 € que costen les sessions de coaching, els 65 € per cada hora de tutoria personalitzada, els 250 € de l’examen d’anglès, els 100 € de la prova d’ingrés i els 210 € de la graduació.

Tot això, més de 23.000 €, no inclouria despeses extres que poden fer augmentar la despesa total escandalosament. I, a més a més, cal no oblidar que aquesta es tracta d’una carrera de quatre anys i que tot s’ha de multiplicar per quatre… el que podria suposar un cost de gairebé 100.000 € en els estudis superiors de la Marichalar Borbó.