El tiet de Froilán i Victoria Federica, desnonat i molt criticat pels veïns

Més problemes per a la família Marichalar. El tiet de Froilán i Victoria Federica ha estat desnonat després d’estar uns quants mesos sense pagar el lloguer, el que ha donat ales a la propietària del pis per fer-lo fora juntament amb la seva dona i els quatre fills que tenen en comú. Ignacio de Marichalar no s’esperava que els arribessin a fer fora, tal com ha afirmat a una reportera d’El Programa de Ana Rosa.

“El seu tracte no ha estat cordial, ja que ha amenaçat la propietària per si treia a la llum que l’anaven a desnonar”, han dit. Sembla que vivien des de feia un any en aquell pis i que els veïns no estaven gens contents perquè asseguraven que “Ignacio parlava molt i molt malament a la gent” i que no s’havien adaptat a la comunitat. Dels únics dels qui no tindrien queixa eren els nens.

El desnonament s’hauria fet de manera pacífica i sense cap baralla, ja que Ignacio ha optat per no estar-hi. Els tràmits haurien començat el passat dilluns, quan un camió s’hauria traslladat fins allà per recollir tot el que tenien. La propietària del pis ha parlat amb els reporters: “Ha anat bé i hem pres possessió de la casa. Desgraciadament, hem hagut d’arribar fins aquí per un impagament continuat de l’edifici”.

Victoria Federica revela quina relació té amb els cosins en una entrevista

Victoria Federica ha tornat a concedir una entrevista a una revista de moda, en aquest cas a In Style. La filla d’Elena de Borbó protagonitza la portada del mes de desembre, en la que ha relatat per primera vegada com és la seva relació amb els cosins.

Victoria Federica protagonitza la portada d’una revista | Instagram

S’ha especulat molt que no tindria cap mena de relació amb Elionor i Sofia, però ella ho ha negat taxativament: “Per descomptat que continuo mantenint contacte amb els meus cosins materns. Tenim molt bona relació. La meva infància l’he viscut amb les dues famílies, així que he pogut compartir molt de temps amb tots els seus cosins”.

La neboda de Felip VI se sincera sobre la relació amb els cosins | Instagram

Convertida en influencer, la neta preferida de Joan Carles de Borbó no està fent cas a les indicacions de La Zarzuela en què li demanaven que passés més desapercebuda.