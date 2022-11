La neboda de Letícia fa el salt a la gran pantalla

Carla Vigo vol ser una actriu famosa i continua lluitant per aconseguir-ho. La neboda més mediàtica de Letícia està d’enhorabona perquè farà el salt a la gran pantalla gràcies al seu últim projecte, una participació en el curtmetratge Cambio de giro. L’equip l’ha presentat en un esdeveniment a Madrid aquest dijous, el que ha servit perquè els mitjans es retrobessin amb ella.

Ara feia dies que no se’n sabia res i, encara menys, de la seva vida professional. L’últim que s’havia filtrat al respecte és que s’havia quedat sense feina en cancel·lar-se l’obra de Rafael Amargo en la que actuava. Sense ingressos i amb el curs d’interpretació que està cursant encara per pagar, ara també ha de fer front al lloguer de la seva nova residència. La jove actriu vivia a casa dels pares del seu xicot fins fa un parell de mesos, quan van decidir tallar la relació. Des de llavors, diuen que ella estaria vivint en una residència molt luxosa a la capital espanyola que li estaria pagant “un familiar”.

Ara que torna a tenir feina, Carla Vigo Ortiz s’ha mostrat molt contenta davant de la premsa. En aquest vídeo, la neboda de Letícia interpreta una ballarina que intenta obrir-se pas en el món de la dansa. No li és gens fàcil, ja que el seu entorn més proper no fa més que posar-li dificultats per aconseguir-ho amb un assetjament constant. En aquesta producció dirigida per Fran Antón, l’íntim amic de Kiko Hernández, també hi treballa amb l’actriu Josele Román.

Carla Vigo, entrevistada en la presentació del seu curtmetratge | Instagram

La tieta més polèmica de Letícia mostra el seu suport a Carla Vigo

Carla apareixia amb un vestit verd de tirants amb lluentons i escot pronunciat, satisfeta d’haver signat un contracte amb la productora que signa aquest curtmetratge. La sorpresa arribaria poc després, quan va retrobar-se amb la seva tieta-àvia Henar Ortiz durant la presentació. La tieta díscola i independentista de Letícia va presentar-se sense avís per donar suport a la jove en un dia tan especial per a ella. A Informalia expliquen que un testimoni va veure com “s’abraçaven i s’emocionaven“.