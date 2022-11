La germana de Rosalía, la seva mà dreta i estilista: qui és la famosa Pili?

Rosalía ha tocat el cel gràcies als Grammy Latinos, que l’han premiat amb el guardó més important per a la música en espanyol. Després de la batacada dels Grammy, que la deixen fora de les nominades a millor àlbum, en aquesta ocasió sí que han reconegut la feinada -i posterior èxit- de Motomami. Quatre estatuetes que emocionaven molt una cantant que sortia a l’escenari per agrair un suport que encara no es creu: “Moltíssimes gràcies, moltes i moltes i moltes gràcies. Motomami és el disc que més m’ha costat fer. Gràcies per donar suport a la meva música i gràcies per no deixar-me caure. Gràcies a la meva família, al meu equip, a Déu i a l’amor de la meva vida. Baby, t’estimo!”.

Rauw Alejandro ha acaparat totes les mirades, és clar, amb qui també ha posat al photocall en unes fotos que després han compartit a través de les xarxes socials. Al costat de la cantant també estava la seva germana i estilista, per això, de qui avui hem conegut més detalls.

🗣 @rosalia: "Gracias por apoyar mi MÚSICA siempre aunque mi MÚSICA siempre esté cambiando". #LatinGRAMMY pic.twitter.com/fjSOm7EIpI — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) November 18, 2022

Rosalía i Rauw Alejandro, junts als Grammy Latinos | Instagram

Qui és la germana de Rosalía?

Pilar Vila és la germana de Rosalía, l’estimada Pili a qui la cantant reconeix la seva feina i suport sempre que pot. Són ungla i carn i així ho demostren bastant sovint, tenint en compte que l’artista sempre diu que no sap què faria sense ella. Però qui és la famosa Pili? Ella és la gran de la família, en néixer dos anys abans que Rosalía. Va estudiar Humanitats a la Pompeu Fabra, però des de petita li hauria agradat la moda i és per això que ara és ella l’encarregada de l’estilisme de Rosalía.

El que pocs saben és que va treballar de netejadora en un hotel i que és mare soltera d’un fill que va néixer quan ella era adolescent. La revista Lecturas explica que les germanes ho feien tot juntes quan eren petites i que aquesta unió encara continua present avui dia. L’ha acompanyat tot aquest camí, des dels inicis de Rosalía com a cantant fins tocar el cel en els Grammy Latinos d’aquesta nit.

Rosalía i la germana, ungla i carn | Instagram

La cantant i la germana publiquen moltes fotos juntes | Instagram

Totes dues tenen un tatuatge igual a la cama esquerra, una prova més que són i volen continuar sent inseparables. Ara treballen juntes, ja que és Pili qui li dissenya tota la roba per als videoclips. No obstant això, elles estan encantades: “Treballar amb ella no és treballar, és ser nosaltres mateixes com sempre hem estat”, reconeixia Rosalía en una entrevista de fa un temps.