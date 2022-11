Iñaki Urdangarin, privilegiat a presó: la llista de tots els beneficis

Iñaki Urdangarin va pagar amb pena de presó tot el que havia arribat a cobrar irregularment. El gendre més corrupte de Joan Carles de Borbó va ingressar a Brieva el juny del 2018, data en què la seva vida va canviar radicalment. L’ara ex de Cristina va escollir una presó per a dones que van adaptar perquè ell tingués el seu racó. Fins ara no s’havien filtrat molts detalls sobre la seva estada, un hermetisme que es trenca en el llibre que ha escrit Nacho Gay en un llibre sobre ell.

El primer que deixa clar és que Iñaki tenia més aviat un loft que una cel·la. L’escriptor assegura que ha pogut comprovar que era molt més gran que la resta. Era l’únic que tenia llit de matrimoni, lavabo per a ell sol, una petita cuina, televisió i un pati exterior i privat. En total, gairebé 400 metres quadrats: “El mòdul original es va reformar lleugerament per construir una mena d’apartament en el que el gendre reial va viure en unes condicions més que acceptables”.

Així ho confirma a El Español, als qui deixa clar que l’ambient de la cel·la d’Iñaki no era tan depriment com molts podien pensar. I què va fer durant la seva estada a presó? Fer exercici i llegir, bàsicament: “Va llegir 168 llibres en els 939 dies que va estar privat en llibertat. A més a més, es passava hores i hores a sobre d’una bicicleta d’última generació”. El que no se sabia era que va patir un petit incident mentre feia exercici: “Va tenir un col·lapse i va haver de ser atès per l’equip mèdic”.

Iñaki Urdangarin, enxampat amb la nòvia de viatge | Europa Press

Les visites que rebia Iñaki Urdangarin a presó, més llargues que la de la resta de presos

El periodista també ha obtingut informació sobre les visites que rebia Iñaki de la seva família. Els presos tenen un temps límit per a les estades de les famílies, però sembla que això no s’aplicava a l’exduc de Palma: “Les visites arribaven a durar quatre o cinc hores, quan el màxim permès són tres. Tots es movien amb plena llibertat pels 400 metres quadrats d’Iñaki, que els oferia croquetes que li havien portat des de la cuina”.

La informació que més ha sorprès té com a protagonista la seva relació amb Cristina. I és que assegura que la parella mai no va gaudir de cap vis-a-vis: “No van gaudir de cap cita íntima per als dos“. També sobta que diguin que no el van veure mai fent servir el locutori en el que els presos podien trucar les famílies. L’escriptor té clar que això vol dir que li havien deixat un telèfon per a ell, el que en principi està totalment prohibit. Tot un seguit de beneficis que no sorprenen, ja que era d’esperar que el gendre del rei no tingués un empresonament sense privilegis.