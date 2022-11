‘Masterchef’ ja té els dos finalistes després d’una esbroncada èpica

Masterchef ja té els dos finalistes que lluitaran per aconseguir el premi aquesta nit en el programa especial de dimarts. Lorena Castell i Manu Baqueiro es disputaran l’última prova, en la que els jutges decidiran qui dels dos es mereix ser coronat en aquesta edició de famosos. En tercer i quart lloc han quedat María Escoté i Patricia Conde, que han sorprès els membres del jurat en una primera part de la final molt decebedora per culpa de l’actitud que han tingut.

María Escoté ha estat irreconeixible en posar-se molt nerviosa i preparar un plat que han considerat de “desastre”. Ella mateixa s’ha mostrat avergonyida i ha reconegut que se sentia malament per haver tret el lloc a un altre company en la final: “He estat caòtica i no he entès com s’havia de fer. No sabia fregir l’ou! Ha estat terrorífic el resultat i sé que no puc passar a la final amb aquest plat. Estic malament perquè em fa mal haver fet això, m’avergonyeixo i tinc clar que hagués preferit no arribar a la final”.

¡Felicidades! @ManuBaqueiro se convierte en el segundo duelista de #MCCelebrity 7 y luchará por la victoria en la gran final https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/UxywpbQDJ3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2022

Patricia Conde, molt criticada per la seva actitud en la final de Masterchef

Patricia Conde ha estat una de les preferides durant tot el concurs, per la qual cosa va agradar tant que la repesquessin després de la seva expulsió. La presentadora podria haver-se convertit en la guanyadora perfectament, però la seva actitud durant la final li ha impedit complir aquest somni. En primer lloc, ha sobtat veure que es quedava totalment bloquejada i que demanava marxar de la cuina per poder tranquil·litzar-se.

Jordi Cruz s’ha mostrat molt enfadat en veure que s’estava comportant d’una manera molt negativa i que no estava lluitant: “Em sento molt decebut, Patricia. Has estat una absoluta decepció. Vull dir-te que has fet història perquè és la primera vegada en 10 anys de programa que una finalista no volia lluitar per passar a la final. Cada vegada que t’hem intentat reconduir, t’has pres a broma les nostres paraules. T’he preguntat moltes vegades i encara no he sentit alguna cosa que pugui entendre. Crec que la teva presència en la final ha estat un error. No tenim cap dubte que aspirants com Isabelle Junot o Nico Abad haurien aprofitat aquesta oportunitat millor que tu”, ha etzibat el xef barceloní en una reprimenda fortíssima.

Jordi Cruz a Patricia Conde: "Has sido una absoluta decepción" #MCCelebrity pic.twitter.com/JMjxLB7q7G — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2022

Ella ha intentat justificar-se en assenyalar el seu esgotament com a motiu d’aquesta actitud: “Estava nerviosa, m’he bloquejat i m’he vist sobrepassada. Estava cansada, tenia son i m’he atabalat molt abans d’enfonsar-me. Em feia il·lusió guanyar, però sé que els dos finalistes lluitaran més i es mereixen el premi més que jo. M’ha passat el que succeeix durant les maratons a vegades, quan abaixes la guàrdia abans d’hora en veure la meta a prop”.

Lorena Castell i Manu Baqueiro es disputaran la segona part de la gran final, en la que es decidirà quin dels dos guanya el davantal i els premis reservats al millor d’aquesta edició.