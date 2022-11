TVE pren una decisió inesperada i mai vista per al final de ‘Masterchef’

Masterchef Celebrity arriba a la final la setmana vinent en un programa que res no tindrà a veure amb els d’edicions anteriors. TVE ha pres una decisió inesperada i històrica, dividir la final en dues emissions per primera vegada. Aquesta està sent una edició molt seguida, amb unes audiències altes que volen aprofitar en ser conscients que aquest és un dels espais que més alegries els donen.

Per tal d’estirar el xiclet una mica més, dividiran la final en dues entregues per evitar que el programa acabi de matinada. Els teleespectadors no fan més que demanar que acabi abans perquè el programa s’emet entre setmana i no poden anar a dormir tan tard. En aquest cas els han fet cas i sembla que els programes acabaran abans.

Una altra de les novetats és que, en aquesta ocasió, la primera part de la final s’emetrà dilluns com és habitual però per a la segona no s’haurà d’esperar fins a la següent setmana. La segona entrega de la final es podrà veure dimarts 29 de novembre, quan emetran el duel final amb el gran desenllaç. Dimarts quan acabi el programa i ja es conegui el nom del guanyador, els tres jutges comentaran la final i recordaran els millors moments de l’edició.

Qui són els finalistes d’aquesta edició de Masterchef Celebrity?

Patricia Conde, María Escoté, Lorena Castell i Manu Baqueiro s’enfrontaran en la gran final del concurs culinari de TVE, en el que poden obtenir els 75.000 € que donaran a l’ONG que escullin i una beca en un curs de cuina creativa a Sant Sebastià.

Aquests són els quatre finalistes de Masterchef | TVE

Els teleespectadors de Masterchef s’acomiadaran d’aquesta edició de famosos la pròxima setmana, en la que es posarà el punt final a uns programes que han agradat molt. Sembla que no hauran d’esperar gaire per a la pròxima edició del concurs, ja que han deixat caure que podrien emetre un especial durant el Nadal.