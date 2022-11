Patricia Conde treu a la llum les mentides de ‘Masterchef’: “No és real”

Patricia Conde ha estat una de les expulsades de la primera part de la final de Masterchef Celebrity. S’ha quedat a les portes de convertir-se en la guanyadora de l’edició, el que no ha aconseguit per culpa d’una actitud derrotista que els jutges li han recriminat. De fet, ella ha acabat convertida en la protagonista després de l’esbroncada èpica que li ha fet Jordi Cruz en acusar-la de no estar lluitant “gens ni mica”. Li han dit que estaven “molt decebuts” amb ella i que no es mereixia haver arribat a la final perquè no havia aprofitat l’oportunitat.

Molts volien conèixer la seva opinió després d’aquelles imatges, les que no la deixaven en bon lloc precisament. Doncs bé, no s’ha fet esperar i ha publicat un comunicat en el seu perfil d’Instagram en el que deixa clar què pensa al respecte. La sorpresa ha estat que no s’ha callat, ja que ha acusat el programa d’haver manipulat el que va passar: “Un dia ens van dir que allò era “un xou i no un programa de cuina”. Hi ha hagut amor, hi ha hagut guerres. Jo sempre he estat partidària de l’amor i l’humor. Quan em criden i no em tracten bé, no ho sé gestionar. Realment em vaig bloquejar davant de tanta pressió (que ja estava bloquejada des que van fer fora la Isa), no només pel cuinat sinó per tota la gent que tenim davant mentre donen ordres i per tot el que diran sobre nosaltres a les xarxes socials després… ja sabeu algunes terribles conseqüències”.

Patricia Conde revela la veritat darrere de l’expulsió de Masterchef | Instagram

Patricia Conde reconeix que a Masterchef no tot és tan natural com sembla

“Mai no havia vist Masterchef i vaig voler investigar des de dins. Els estic eternament agraïda per l’oportunitat que tots m’hagin conegut i que ara sàpiguen que soc actriu i no presentadora. Ho he dit moltes vegades, soc sensible i vulnerable. Ens diuen que cuinem, que barallem, que fem un xou divertit com el que ens ha ofert el meu estimat Xavier. Cadascú viu les experiències a la seva manera, no tots som iguals. A mi m’agrada tractar els meus companys amb respecte passi el que passi, ajudar quan he pogut i he preferit riure’m de mi mateixa i immolar-se amb un xou divertit abans de treure l’estrès entre crits i insults cap als altres”.

I, d’aquí, a revelar alguns dels secrets del programa: “No us preocupeu pels comensals, no només els donen el que cuinem nosaltres. A l’hotel hi havia més menjar. I sabeu què us dic? Que el gir de la pel·lícula era que Manu s’emportés la jaqueta perquè se la mereixia més que ningú i em sobraven els motius per frenar i deixar que se m’avancés. Sento no haver estat més competitiva i ambiciosa. No puc amb les mentides i abans d’ofendre a un company o creure’m millor que ningú, prefereixo riure’m de mi mateixa i oferir el xou que tant em van demanar quan em van fer fora. És televisió, no és real“.

La col·laboradora treu a la llum què hi ha darrere del que ha passat | TVE

Unes paraules que han tornat a demostrar que el programa no és tan natural i tan real com volen fer semblar. Ella no és la primera que ho diu públicament, una tendència que va cada vegada a més i que de ben segur que no fa cap mena de gràcia als productors i directius que veuen que les crítiques des de dins es multipliquen. La gravació va fer-se fa un temps, però ella no ha pogut parlar al respecte fins ara tal com tenen establert en el contracte de confidencialitat que han de signar quan els contracten com a concursants.