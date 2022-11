Laura Escanes, “apagada i amb ansietat” abans de la separació

Laura Escanes ha estrenat el nou pòdcast, el primer capítol de la nova etapa en la plataforma des que va separar-se de Risto Mejide. Aquestes últimes hores, la influencer ha estat protagonista de molts titulars sobre la seva nova relació amb el cantant Álvaro de Luna. Després de negar-la taxativament, els han vist junts a Mèxic en un viatge que volien que fos secret. Ara es parla d’ella pels titulars que ha deixat anar en el capítol que acaben d’estrenar, en la que se sincera com mai no havia fet sobre els motius de la ruptura amb el presentador.

En aquesta aventura en solitari, Laura Escanes reconeix que va notar que estava canviant: “Abans compartia molt a Instagram i, de sobte, vaig deixar de fer-ho tant perquè volia protegir-me. Vaig adonar-me que potser no devia compartir tant, que havia de guardar-me per a mi més coses. Amb això, en canvi, vaig experimentar un efecte rebot i vaig acabar amagant, fins i tot, la meva personalitat. Tot era massa family friendly, blanc, neutre… i em vaig apagar“.

Aquest canvi de comportament hauria afectat en ella mateixa: “La psicòloga m’ha fet veure que el silenci em provoca una ansietat que em costa de gestionar. Mai no he explicat els meus problemes més greus perquè tot el que dic es recull en molts llocs i prefereixo protegir-me, que el que digui només m’afecti a mi mateixa. Ara tinc una filla i no vull que l’afecti res del que jo pugui arribar a dir, com tampoc no vull que afecti Risto. Vull protegir tothom, per la qual cosa pràcticament no dic res i això fa que em quedi sense veu. L’ansietat fa que vagi acumulant moltíssimes coses“.

Laura Escanes presenta el seu pòdcast | Instagram

Laura Escanes explica com està vivint la filla la separació

Ara sembla que ha refet la seva vida sentimental, però això no impedeix que continuï tenint dies dolents durant la separació: “En general estic bé, però tinc dies dolents. Quan penso en el tema, em poso malament. Ara bé, si treballo i tinc la ment ocupada doncs vaig vivint-ho bé”.

Ha estat en aquest punt que ha reconegut que el problema el té amb Roma, la filla de tres anys que té amb Risto, ja que la nena comença a adonar-se de les coses: “El que més em preocupa de tot és Roma. Com que ja és prou gran i observadora, que ho és molt, em va preguntant coses. Ahir al cotxe em deia: “Quan dormiràs amb el papi i amb mi? Que t’estimem molt” i jo reia sense saber què dir. Li vaig acabar dient que jo també el estimo molt, però que ara jo tinc una casa nova i ell també en té una altra”.

☁️ ESTRENO I De la mano de @LauraEscanes nos lanzamos al vacío en su nuevo vídeo podcast: “Entre el cielo y las nubes”. Arrancamos junto a @paulagonu , link aquí 👉https://t.co/Q7qLKhVZKu pic.twitter.com/WybAGg9aR7 — Podimo Spain (@PodimoSpain) November 29, 2022

Paula Gonu, la primera convidada del pòdcast de Laura Escanes

La també influencer barcelonina Paula Gonu ha estat la primera convidada al pòdcast de Laura Escanes. S’havia parlat molt sobre la seva presumpta relació, la que han deixat enrere en aquesta pau televisada que ha agradat als seguidors de totes dues. S’han mostrat molt còmplices i simpàtiques, de la mateixa manera que han aprofitat per sincerar-se i comparar les seves opinions.

Laura Escanes i Paula Gonu, juntes en el nou pòdcast | Instagram

Paula Gonu, precisament, ha intentat tranquil·litzar la companya de professió en recordar-li que cada vegada hi ha més matrimonis que se separen amb nens petits i que, precisament per això, Roma tindrà amics que hagin viscut el mateix que ella i no li serà tan estrany. Un pòdcast que està començant a tenir molta repercussió poques hores després de la seva estrena, el que dona ales a la plataforma a pensar que han fet bé en escolli que sigui ella qui mantingui el pòdcast en solitari després d’haver de cancel·lar el que compartia amb Risto.