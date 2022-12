Aitana, avergonyida per la confessió en català de Miguel Bernardeau

Aitana s’estrena en el món de la interpretació de la mà del seu xicot, en Miguel Bernardeau, amb qui protagonitza la seva primera sèrie a Disney+. La concursant d’Operación Triunfo i l’actor d’Élite col·laboren en un projecte que té els fans entusiasmats, ja que els permetrà veure’ls junts també com a companys de rodatge. La de Sant Climent de Llobregat s’ha mostrat molt nerviosa en l’estrena a Madrid, en la que ha parlat amb Juliana Canet, l’enviada especial de l’Adolescents XL de Catalunya Ràdio a la catifa vermella.

L’exitosa artista -i ara també actriu- s’ha mostrat molt simpàtica i natural davant dels micròfons de l’emissora. En català i molt contenta de compartir aquesta experiència amb el xicot, ha reconegut que mai no s’hagués imaginat que acabaria actuant en una sèrie: “Trobo a faltar Barcelona i ara mateix estic molt nerviosa d’estar aquí aquesta nit perquè aquesta és la meva primera sèrie, imagina’t! Estic flipant, és una passada”.

“Fills”, l’única paraula que Miguel Bernardeau sap dir en català

La part més divertida de l’entrevista l’ha protagonitzat el Miguel, per això, que reconeixia que l’única paraula que l’Aitana li ha ensenyat en català és “fills”, el que generava un moment molt incòmode: “M’ha ensenyat alguna paraula, com fills. És l’única paraula que em sé de les que m’ha ensenyat”, deia amb una pronunciació bastant dolenta.

Aquesta sortida ha fet molta gràcia a la xicota, que ha esclatat a riure en adonar-se que aquesta afirmació podia malinterpretar-se: “Déu meu, l’has dit bé però que t’hagi ensenyat la paraula fills és una mica estrany. Déu meu”. Ha estat llavors quan han intentat arreglar-ho en assegurar que havien seleccionat aquella com a mostra que la pronunciació de la lletra ll no és fàcil.

Per una altra banda, l’Aitana ha reconegut que té ganes de cantar en català i que li encantaria tornar a col·laborar amb La Marató de TV3 com va fer l’any passat: “M’encantaria tornar a col·laborar-hi, sense cap mena de dubte. Aquest any no ho faré, però el següent m’encantaria. De debò que sí”.

Aitana i Miguel Bernardeau revelen que la seva primera cita va ser “un desastre”

La parella va visitar El Hormiguero aquest dimecres, una entrevista en la que van confessar que van tenir els seus dubtes quan els van proposar treballar junts en una sèrie. Des que van començar a sortir que han intentat mantenir la relació fora del focus de la premsa rosa, un hermetisme que haurien de trencar en cas d’aventurar-se amb aquest projecte. Finalment, van decidir que seria divertit i asseguren que no s’han discutit pràcticament cap vegada en tot aquest procés.

El que més gràcia ha fet d’aquesta aparició conjunta a televisió ha estat que expliquessin com va ser la seva primera cita. Ja havien dit anteriorment que van començar a parlar a través d’Instagram. Però com va ser la primera vegada que van quedar a soles? Ells mateixos han reconegut que no va anar gaire bé la cosa.

Aitana promociona la seva primera sèrie a El Hormiguero | Antena 3

De fet, han titllat aquell primer sopar de “desastre“. I per què? L’actor ha assegurat que aquella va ser l’única vegada que ha sortit a sopar “i no he acabat menjant res”. Ha estat l’exconcursant d’OT la que n’ha donat més detalls: “La primera cita va anar fatal perquè li vaig tirar la copa per sobre de la taula. Vaig marxar cap a casa totalment convençuda que no ens tornaríem a veure. El pitjor va ser que, en sortir del restaurant, tothom ens va reconèixer de seguida. Recordo entrar al taxi i marxar d’allà corrents”. Finalment, però, la història va tenir final feliç perquè van continuar parlant i van acabar enamorant-se.