Així van començar Aitana i Miguel Bernardeau: història curiosa i “infantil”

Aitana i Miguel Bernardeau formen una de les parelles de moda des que confirmessin la seva relació el 2019. Ara estan al centre dels focus perquè Disney+ ha confiat en ells per protagonitzar La última, una història d’amor per a joves que els farà estar de promoció fins que s’emeti el pròxim mes de desembre. És per això que han concedit una entrevista molt completa a Vanity Fair, revista en la que la barcelonina i el valencià han tret a la llum com van ser els seus inicis.

Han revelat que va ser Aitana qui va donar el primer pas, encara que d’una manera una mica tímida: “Em vaig fixar en ell quan veia Élite, per la qual cosa estava desitjant que m’enviés algun missatge. Jo era molt orgullosa i no volia enviar el primer missatge, ja veus quina ximpleria. Vaig pensar que seria bona idea fer un story en què digués que m’encantava la sèrie perquè així potser em deia alguna cosa. Jo tenia 19 anys, era molt jove… Va ser una manera infantil, però de sobte em va respondre i em va dir que moltes gràcies per aplaudir la seva sèrie”. A partir d’aquí haurien començat a parlar i, poc després, haurien engegat una relació amorosa que els fa molt feliços: “La vida ens va ajuntar”, afegeix un actor visiblement emocionat.

Aitana i Miguel Bernardeau protagonitzen la portada de Vanity Fair | Instagram

Aitana i Miguel Bernardeau expliquen com ha estat treballar junts per primera vegada

Aitana i Miguel Bernardeau comparteixen cartell en la primera producció de Disney+ Espanya, una col·laboració que no sempre és fàcil fer amb la teva parella: “Ens havíem d’oblidar que sortíem junts, deixar de banda la dinàmica que tenim i ser simplement companys. Pensàvem que seria difícil perquè sempre és complicat treballar amb la teva parella, però m’ha semblat una experiència preciosa i no hem discutit res”.

Miguel ha aprofitat per aplaudir la feina que ha fet la seva parella, que mai no havia actuat fora de l’escenari: “Aitana ha fet una feina increïble. M’encanta la manera que ha tingut d’afrontar una cosa tan gran com entrar en el món de la interpretació i he de dir que, com a actor, m’ha sorprès una barbaritat i m’he enamorat fins i tot més d’ella en aquest projecte”.

Miguel Bernardeau i Aitana protagonitzen un projecte de Disney | Instagram

L’actor d’Élite i la cantant, enfadats per la persecució dels paparazzi

Ells mai no han estat de comentar res sobre la seva vida privada a les revistes del cor, ja que prefereixen mantenir aquesta part més allunyada del focus per poder tenir una mica d’intimitat. El problema és que molts fotògrafs no ho respecten i acaben publicant-se fotografies de les seves vacances quan ells preferirien que això no passés: “No som d’exposar la nostra vida privada. Sempre ens capten més quan estem fora de vacances, per això ens agrada anar a Sant Climent de Llobregat, el meu poble, perquè allà no hi ha reporters”.