Filtren què va fer Sofia en enxampar Joan Carles al llit amb una altra dona

Joan Carles de Borbó ha enganyat Sofia des de fa anys, el que ella va esbrinar en primera persona en enxampar-lo al llit amb una amant quan no sospitava res. Pilar Eyre ha assegurat que aquella topada va suposar un abans i un després en la seva relació, la que va canviar radicalment. N’ha donat detalls en un vídeo de Youtube carregat de detalls sobre un dels moments més difícils per a la grega.

“Durant el franquisme, Joan Carles de Borbó es va comportar bastant bé. Si va enganyar la dona, ho va fer amb tanta discreció que ni tan sols Sofia i els periodistes ens en vam assabentar. Estava molt vigilat, no li deixaven que hi haguessin amistats femenines en el seu entorn i ell va comportar-se perquè volia arribar a ser rei. Quan va morir Franco, tot va canviar en Joan Carles, fins i tot, en el seu aspecte físic. Entre setmana no parava d’encadenar reunions i els caps de setmana marxava a caçar amb amics per desconnectar”, relata.

En un d’aquests caps de setmana, el 10 de gener, l’emèrit va dir-li que tot el grup de caçadors anirien a casa d’un amic de Toledo. Ella va voler sorprendre’l i va demanar al xòfer que la portés cap allà amb els nens: “Estava convençuda que li encantaria la sorpresa. En arribar-hi, però, van veure que no hi havia ningú. Ella va picar a la porta i va obrir el propietari de la casa, que insistia que havien marxat i que Joan Carles no hi era. El problema va ser que van veure el gos i l’escorta del rei, el que demostrava que sí que hi estava. Sofia va entrar, va pujar les escales i va obrir la porta de l’habitació en la que semblava que estava el marit. Allà dins se’l va trobar amb una altra dona, el que Sofia no s’esperava”.

Sofia va marxar cap a l’Índia amb els nens, disposada a divorciar-se de Joan Carles

Sofia va marxar d’allà corrents i va tornar a Madrid en un viatge que devia ser horrible, amb “les il·lusions i plans de futur trencats“. La monarca hauria començat a dir que volia separar-se i que no permetria aquella infidelitat, que marxaria cap a l’Índia amb els nens perquè això seria el que més mal li faria. Volia marxar immediatament, però no va voler faltar als actes que tenia l’endemà: “Va ser professional i la vam veure pel matí totalment normal. A la tarda havia d’anar a un partit de futbol, en el que va mostrar-se més riallera que mai mentre que a Joan Carles se’l veia amb la cara que era un poema perquè sabia que la dona s’havia assabentat de la seva aventura”.

Ella volia trencar el matrimoni i marxar d’Espanya, però una ruptura era impensable perquè el país travessava un moment molt delicat tot just després de la mort de Franco. Sofia va marxar igualment cap a Nova Delhi, el que va deixar la premsa desconcertada. La Zarzuela no sabia com justificar aquell viatge tan inesperat i van filtrar que havia de marxar a visitar la mare perquè estava malalta, el que era mentida.

Aquesta va ser la infidelitat de Joan Carles que més mal va fer a Sofia | Europa Press

La situació era caòtica i tothom li preguntava a Joan Carles què havia passat. Els telèfons no paraven de sonar i, finalment, la mare de Sofia la va convèncer que havia de tornar a Espanya: “Va aconseguir que s’adonés que li aniria millor si continuava sent reina amb el matrimoni trencat, perquè sinó seria una reina exiliada sense diners ni poder”. A l’Índia va estar-hi només 10 dies, però la situació va afectar-la també físicament: “En el viatge que van fer poc després a Barcelona, tothom va adonar-se que estava demacrada i trista. Joan Carles, mentrestant, estava molt pendent d’ella”.