Elena de Borbó pateix una forta caiguda a cavall i la xarxa se’n riu

Elena de Borbó és dels pocs membres de la casa reial espanyola que contesta les respostes dels periodistes sobre Joan Carles des que va marxar a viure a Abu Dhabi. També és cert que ella és l’única, juntament amb la germana Cristina, que va a visitar-lo de tant en tant. La filla gran de l’emèrit se l’estima molt, per la qual cosa sempre intenta deixar-lo bé a les entrevistes.

Aquestes últimes setmanes s’està parlant molt sobre ell a causa de tots els titulars que està deixant anar Corinna sobre la seva relació. Els pòdcasts estan tenint molta repercussió gràcies, precisament, a les anècdotes que hi revela. Corrupció, problemes amb la família, depressió, alcoholisme, regals caríssims i molts favors dels reis àrabs… Estan sortint a la llum moltes vergonyes de Joan Carles de Borbó i els reporters d’Europa Press han volgut saber com està i què opina de les filtracions que està fent la seva antiga amant.

Tenint en compte que ell està reclòs en el seu palau d’Abu Dhabi, l’única opció de saber com es troba és preguntant als membres de la seva família. Elena ha deixat clar davant dels micròfons que Joan Carles està “molt bé” i no ha donat més detalls sobre la seva situació. No s’ha referit a la polèmica que l’envolta i tampoc no ha volgut donar la seva opinió sobre tot el que està dient Corinna.

Elena de Borbó revela com es troba Joan Carles després del pòdcast de Corinna | Europa Press

Elena de Borbó pateix una forta caiguda en una competició d’hípica

Elena de Borbó és aficionada a l’hípica des de fa molts anys, per la qual cosa està més que acostumada a caure del cavall. Ara bé, alhora sempre fa gràcia que puguin gravar-la en una ensopegada, el que acaba de passar aquest cap de setmana. La filla de Joan Carles de Borbó estava participant en una competició quan, en un salt, queia del cavall en una caiguda aparatosa. S’ha aixecat tota sola i tot ha quedat en un ensurt, per la qual cosa la gent ha omplert Twitter de mofes al respecte.

En una entrevista realitzada poc després d’aquella caiguda, Elena ha volgut restar-li importància i ha recalcat que són caigudes habituals entre els genets: “Estic bé, molt bé de fet. Aquestes són coses que passen. Hi ha genets molt millors que jo, no es preocupi. Malgrat la caiguda, estic satisfeta. Has de passar l’experiència i ja està”, ha dit en to tranquil·litzador.

A Twitter s’han rigut d’ella i han destacat que això li passa per no treballar: “Si estigués treballant en qualsevol lloc, no li passaria”, “Un cavall republicà tira Elena amb molt d’estil. Aquest cavall és una meravella equina, l’estimo molt”, “A mi això no em passa i tampoc a la resta de mortals que treballem i no tenim cavalls” o “Elena ha caigut del cavall, això no li passaria si es dediqués a pintar dibuixos en un paper”.

Si estuviera trabajando en cualquier sitio no le pasaría — Maria Moyano (@Mariamoyano_) November 28, 2022

Un caballo republicano tira a la infanta Elena Borbón con mucho estilo ese caballo es una maravilla equina le amo mucho 💕💕💕💕💕💕💕💕💕🤪🤟💪 #ADMALPADRE — SV 2023 ✈️😜🇷🇺🇪🇦🇺🇦 (@ArroyoPp91) November 28, 2022

Tiene un perro y pobre perro… — Jose Maria Sanchez (@_DrHoze_) November 29, 2022