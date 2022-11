Corinna i Joan Carles, junts al Nadal: “No volia passar-lo amb la família”

Joan Carles de Borbó mai no ha estat un home familiar, segons diuen. El rei emèrit espanyol intentava escaquejar-se de les reunions amb la dona i els fills sempre que podia, ja que preferia quedar amb els amics i marxar de cacera. Corinna insisteix en aquesta idea en el cinquè capítol del seu pòdcast, el que s’ha filtrat dies abans de la seva estrena.

Vanitatis ha tingut accés a alguns dels moments més destacats, entre els que destaca precisament la seva falta d’interès per la família. L’amant més xerraire del Borbó assegura que li deia que no volia passar el Nadal amb ells, que preferia gaudir dels dies assenyalats amb ella. Li era molt difícil escapar-se la nit de Nadal: “Encara que no volgués, no tenia més remei que complir amb el paper de cap de família. Em deia que les relacions familiars s’havien deteriorat fins a tal punt que no podia suportar la idea de passar el Nadal amb ells i que temia tornar a casa”.

Joan Carles de Borbó no volia passar el Nadal amb la família | Europa Press

Corinna confessa que va celebrar sopars de Nadal amb Joan Carles

L’alemanya fa referència al Nadal del 2013, poc després que ells deixessin l’aventura sentimental que mantenien. Ja no eren amants, però continuaven units. El primer marit de Corinna sentia devoció per Joan Carles, de fet, i va convidar-lo el 22 de desembre a casa juntament amb l’ex i els seus dos fills: “Ho vam decorar tot com si es tractés de la nit de Nadal. El rei estava envoltat d’aduladors bavosos que muntaven un circ per mantenir content l’home poderós. Era surrealista perquè tots anàvem vestits i sopàvem exactament el mateix que faríem el 24. La gent no entenia que hi havia alguna cosa que no funcionava bé en el seu cap i que la resta ho estàvem promovent?”.

Joan Carles hauria gaudit d’aquest Nadal doble en dues ocasions: “Va fingir dos anys seguits, en els que tenia una nit de Nadal falsa amb la gent que s’estimava i una de debò amb les persones a qui no suportava”. Corinna s’adona amb el pas del temps que l’emèrit es comportava com si encara fossin amants malgrat haver acabat la seva relació. Un episodi en el que Corinna donarà més detalls sobre el perquè de la mala relació de Joan Carles amb la resta de la família, els qui creu que el van vendre en un pla per poder coronar Felip VI abans d’hora.