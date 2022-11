Letícia, amb tracte de favor l’últim any a TVE: què recorden els companys?

Felip i Letícia han celebrat aquesta setmana el seu 20è aniversari de parella. El matrimoni va començar a sortir en secret fa ara dues dècades, el que ha donat ales a Pilar Eyre per analitzar com van ser aquells inicis en què ningú no sabia res… però alguna cosa se sospitava. Sembla que el tracte de favor que rebia la presentadora a TVE en l’última època als Informatius va fer pensar als companys que alguna cosa passava. I efectivament, així era, ja que Letícia ja era la parella de Felip quan la cadena la va traslladar a Galícia per cobrir informativament l’incident del Prestige el novembre del 2002.

La cronista reial recopila a Lecturas què deien alguns companys de professió sobre ella en aquella època: “Quan va passar la catàstrofe del Prestige, ells ja mantenien una relació encara que la mantinguessin en secret. Una periodista que també va estar en el lloc els fets em va explicar que es notava que Letícia tenia un tracte especial, el que vulgarment s’anomenava una enchufada. Tota la resta de periodistes s’havien de buscar la vida i, fins i tot, allotjar-se a casa de particulars mentre que ella estava en un hotel de Vigo increïble i la traslladaven a les Illes Cíes en helicòpter cada dia”.

Letícia, enviada a Galícia quan el Prestige | TVE

Els periodistes estaven sorpresos pel tracte de favor que rebia Letícia a TVE

Però no només aquí hauria rebut un tracte especial per ser la parella de Felip. També relata que dos mesos abans, molts van fixar-se en el gran desplegament que va fer TVE quan la va enviar a cobrir els actes pel primer aniversari de l’11S: “Érem cent equips de tot el món a la zona zero en un dia que feia molt de vent. El set de televisió espanyola era enorme, semblava un plató de cinema. Letícia tenia estilista, maquilladora, perruquera, focus especials, paravent… Els altres mitjans em preguntaven qui era ella i per què tenia aquell tracte deferent, ja que la protagonista semblava ella i no l’entorn. Tots estàvem molt estranyats”.

Letícia va cobrir l’atemptat de l’11S | TVE

Poc després se sabria que el motiu darrere de tot allò tenia nom i cognoms. Ara, 20 anys després, sembla que la parella hauria celebrat aquesta data tan assenyalada amb un acte íntim. El que indigna a Pilar Eyre és que mai no s’hagi explicat com es van conèixer realment Felip i Letícia, com va ser aquella primera trobada entre ells. La teoria de la periodista la comparteixen molts altres: “El navegant Kitín Muñoz, que va tenir una relació amb Letícia durant un parell de mesos, se la va presentar al seu amic Felip i allà va sorgir enamorament sobtat per part d’ell. Diuen que ella va resistir-se i que això el va atraure encara més”.