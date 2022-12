Així és Gorka, el surfista basc de 24 anys amb qui relacionen Shakira

Shakira continua a l’ull de l’huracà mediàtic. La cantant va ser fotografiada a l’aeroport de Barcelona el passat cap de setmana amb els nens i carregada amb més de nou maletes, el que va fer pensar a la premsa que havia arribat el moment del trasllat a Miami. Poc després va saber-se que no era aquell el destí del seu jet privat, sinó Cantàbria. És habitual veure-la practicar surf en les platges del Mar Cantàbric, un dels hobbies que han heretat els nens. Se’ls ha vist a sobre de la taula infinitat de vegades, però aquest cop ha estat diferent perquè no estaven sols.

En les imatges que ha publicat El Gordo y la Flaca, un programa sud-americà en el que col·labora el fotògraf Jordi Martín, se la veu amb un monitor molt atractiu. Còmplices i simpàtics, les fotos han fet la volta al món i són molts els que comencen a insinuar que podria haver-hi alguna cosa entre ells. Ens trobem davant de la nova parella de Shakira? Com era d’esperar, la identitat del jove no ha trigat en sortir a la llum.

Gorka Ezkurdia és el fotògraf i apassionat del surf que ha passat el cap de setmana amb la cantant i els nens. El jove té 24 anys (21 menys que Shakira) i és imatge de diversos productes relacionats amb aquest esport aquàtic, el que practica per diversió i també per feina com a monitor.

Ell mateix realitza sessions de fotos a persones que el practiquen, entre les quals destaca Shakira. En el perfil d’Instagram del noi, de fet, trobem imatges d’una sessió fotogràfica que li va realitzar el passat 2020, el que demostra que fa com a mínim dos anys que fan surf junts a Cantàbria.

De moment cap dels dos no ha parlat respecte a aquest rumor, un hermetisme que és probable que mantinguin. Atractiu, ros i amb certa similitud física a Gerard Piqué, així és l’amic surfista de Shakira.

La gent del seu entorn opta per no pronunciar-se, tampoc, així que el rumor continuarà agafant força fins que tornin a trobar-se o la gent s’oblidi d’aquesta escapada junts al mar.