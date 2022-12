Un concursant de ‘Joc de Cartes’ titlla el programa de “teleporqueria”

El propietari del restaurant Los Banys, un establiment que va participar en l’últim programa de Joc de Cartes, el concurs culinari que presenta Marc Riba, ha fet un vídeo explicatiu a Twitter on es disculpa pel seu comportament i per alguns comentaris ofensius que han sortit en el programa. No content amb això, però, el Gerard -propietari del restaurant de Tortosa- ha carregat contra el programa assegurant que és “teleporqueria” i que “només han sortit les imatges dels seus comentaris més durs”. Amb tot, el restaurant Los Banys s’ha guanyat un allau de crítiques a Twitter en criticar un dels programes culinaris amb més audiència de TV3.

L’últim programa de Joc de Cartes va ser un dels més intensos que es va viure. Amb quatre restaurants competint per convertir-se en el local informal del Baix Ebre. Los Banys va ser un dels establiments que va participar en aquest programa i en va sortir malparat. Primerament, es va ensenyar un propietari maleducat que va llençar un insult a la gent vegetariana, en saber que una de les concursants ho era i li demanava alguna alternativa als plats de carn. Aquest ha sigut a l’únic error que s’ha dirigit el restaurador, que ha demanat disculpes a la comunitat i ha assegurat que “tornarà a demanar disculpes en persona a tot aquell vegetarià que trepitgi el seu local, consumeixi o no”.

COMUNICAT OFICIAL 📢



Des del Restaurant Los Banys volem expressar la nostra visió sobre la nostra intervenció al programa #jocdecartestv3 , ja que en primer lloc, assumim totalment alguns errors, però creiem convenient poder explicar com ho hem viscut des de dins. pic.twitter.com/Ngf7im1KqS — Restaurant Los Banys (@LosBanysTortosa) December 3, 2022

Tot i això, el Gerard no ha acabat aquí i ha volgut carregar també contra el programa, al qual ha titllat de “teleporqueria”. A més, ha assegurat que s’ha faltat el respecte a les Terres de l’Ebre i que no se’ls ha donat el lloc que es mereixen, ja que el seu producte és molt bo. Aquesta etzibada ha vingut després que durant el programa en el que va participar un dels talls de carn que va servir estigués en mal estat. De fet, fou Riba qui li va confirmar el que ja li havien dit les seves contrincants i també li va dir que “segurament un proveïdor li hauria donat en mal estat”. Aquesta comentari de Riba és el que se suposa que el restaurador hauria interpretat com un atac a les seves terres.

Pitjor el remei que la malaltia

Aquest vídeo -que suposadament havia de ser una disculpa– s’ha acabat convertint en una crítica al programa de TV3. Davant d’això, el restaurant Los Banys ha rebut un allau de comentaris d’alguns usuaris de Twitter que han defensat Joc de Cartes, però també han deixat clar que es restaurador “hauria d’assumir les conseqüències”. Un final de programa que en comptes de convertir-se en l’oportunitat de millorar la imatge de l’establiment, podria haver acabat fent tot el contrari.

Jo crec que el Marc no ha maltractat Tortosa ni las tierras del Ebre ni altres restaurants, sols va fer comentaris de com va anar el menjar un té que ser sincers i assumir la seva culpa, que consti que jo no veig el programa mai no me agrada — Josefina rabinat (@JosefinaRabinat) December 10, 2022