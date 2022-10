‘Joc de cartes’, criticat per una competició injusta i desequilibrada

TV3 ha emès un nou capítol de Joc de cartes, el que tenia un repte molt complicat: superar l’expectació que havia generat l’última entrega en què un dels participants va enganyar tothom en assegurar que era el cuiner del restaurant quan, en realitat, era el seu relacions públiques. En aquesta ocasió, Marc Ribas ha visitat quatre mercats de Barcelona per trobar el millor restaurant de cuina catalana a dins d’un mercat.

El mercat del Clot, el d’Encants, el del Guinardó i el de Sant Antoni han competit en un programa que no ha acabat d’agradar del tot perquè les propostes eren, certament, d’estils massa diferents. Comparar-los era complicat, tenint en compte que el Sergi de Sant Antoni tenia una qualitat amb la que els altres quedaven molt en desavantatge.

El primer restaurador d’avui és el Sergi del restaurant Casa Blanca del mercat de Sant Antoni, un defensor de la cuina catalana en un barri ple de noves tendències gastronòmiques #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/qR3myea64N — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 26, 2022

Joc de cartes compta amb una cuinera irlandesa per primera vegada

Però anem a pams. Una de les primeres sorpreses de la nit la protagonitzava la Jacqueline, una dona irlandesa que és copropietària del restaurant del mercat dels Encants. El programa ha comptat amb una participant estrangera per primera vegada, encara que això no ha impedit que es parlés català perquè la xef el parla perfectament. Aquest detall ha agradat moltíssim als teleespectadors, que ho han aplaudit: “Després d’algunes edicions del Joc de cartes molt decebedores pel que fa a la llengua amb participants que no parlaven ni un mot de català malgrat ser nascuts i escolaritzats aquí, la presència d’aquesta participant avui ha estat una alenada d’aire fresc molt benvinguda”.

Després d'algunes edicions del #JocDeCartesTV3 molt decebedores pel que fa a la llengua, amb participants que no parlaven ni un mot de català malgrat ser nascuts i escolaritzats aquí [!], la presència d'aquesta participant avui ha estat una alenada d'aire fresc molt benvinguda! https://t.co/pIrYpiWqcJ — Pol Roca (@polroc) October 26, 2022

La neteja, un dels principals handicaps dels concursants d’aquesta setmana

La inspecció de les cuines sempre forma part de la primera anàlisi dels restaurants. És important comprovar com estan de nets i organitzats aquests espais, els que representen el centre neuràlgic de cada local. En el programa d’aquesta setmana, la higiene ha acabat tenint un paper important perquè no ha estat gaire present en els fogons de certs participants. El que més ha cridat l’atenció ha estat un dels endolls de la cuina del Sergi, el que estava trencat i summament brut. Tampoc no ha passat la prova l’Esteve, que presentava molta pols, errors en l’etiquetatge i en la fregidora.

Compte, Sergi! Aquest endoll pot fer que perilli el teu restaurant i la teva puntuació! 🔌⚡️ Us sembla, com a la Jackie, que hauria de mirar-s’hi amb aquests detalls? #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/ZXCMFt3hs0 — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 26, 2022

La Carolina ja ha trobat alguns errors a la cuina de l’Esteve. La fregidora, l’etiquetatge… Us sembla que va a buscar l’error, tal com diu la Jackie?



🔃 Totalment d'acord, és una estratègia

❤️ De cap manera#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/GnzA5B7suC — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 26, 2022

Tensió en les valoracions, una de les concursants acaba plorant

La Carolina presentava un menú molt complet a un preu baixíssim, el que no ha convençut els contrincants perquè han considerat que era impossible que aquells fossin els preus habituals. Davant d’això, l’han suspès i a ella li ha semblat molt malament: “Em sembla fatal. M’he sentit jutjada, atacada…“, deia tot just abans de posar-se a plorar.

A la Carolina, li sembla molt baixa la puntuació que ha rebut pel preu i descobreix que l’Esteve li ha posat un 4. Defensa que veu impossible el que han pagat pel dinar a La Parada. Amb qui aneu en aquest enfrontament?



🔃 Amb la Carolina

❤️ Amb l’Esteve#JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/cpBqdLpRwu — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 26, 2022

Finalment el guanyador era el restaurador del mercat de Sant Antoni, el que se sospitava des del primer moment. Ell era el millor i la seva oferta gastronòmica no tenia res a veure amb la que presentaven els rivals, però molts han cregut que no era just comparar-los perquè eren estils i categories massa diferents entre si.

Els teleespectadors critiquen la injustícia del programa d’aquesta setmana

La setmana passada, l’engany del Sergi va generar moltíssims comentaris i el programa va entrar a la llista dels més vistos. L’emissió d’aquest dimecres, en canvi, no ha rebut tan bones crítiques. Molts teleespectadors consideren que ha estat injust fer competir quatre restaurants tan diferents i han arribat a la conclusió que si bé el guanyador s’ho mereixia clarament, és injust perquè “juga en una altra lliga”. L’opinió majoritària considera que el càsting hauria hagut de ser més equilibrat perquè, certament, hi havia massa diferència els participants.

En general, però, aquest capítol no ha agradat molt i han estat diversos usuaris els qui l’han titllat de “més fluix” i “descafeïnat”.

Els quatre participants no juguen la mateixa lliga. Hauria de ser més equilibrat. No és el mateix un bar de mercat , que un restaurant en un mercat, o un food truck fixe als encants. #JocDeCartesTV3 — Assumpció Martinez (@martinezroges) October 26, 2022

Victòria incontestable, sí que juga a una altra lliga en Sergi. #JocDeCartesTV3 — Birras y bravas 🍻 (@birrasybravas) October 26, 2022

Avui un programa una mica més descafeïnat #JocDeCartesTV3 — Joan Bosch (@joanboschn) October 26, 2022