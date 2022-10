‘Joc de cartes’ s’alça amb un premi Ondas

El programa ‘Joc de Cartes’ de TV3 ha estat premiat un premi Ondas, concretament amb el guardó a millor programa de cadenes no estatals. El concurs gastronòmic líder d’audiència de TV3, presentat per Marc Ribas, s’ha alçat amb el guardó després de mesos liderant el rànquing de programes més vistos. L’argument del jurat per concedir-los aquest premi ha estat “la recepta televisiva d’èxit que uneix l’entreteniment i la divulgació de la cultura local” i proposa “un viatge emocionant per la cuina que es fa a Catalunya que ajuda a descobrir el talent i l’esforç de tants professionals que converteixen en un art la gastronomia”.

El presentador del ‘Joc de Cartes’, Marc Ribas, ha celebrat la notícia: “Cada any procurem que al programa hi hagi novetats. Veiem la temporada que hem gravat i ja pensem en com podem millorar-lo en la següent”. “Estic molt orgullós de poder formar part d’un equip tan brutal”, ha dit en conèixer la notícia que ‘Joc de Cartes’ ha rebut el premi a millor programa no estatal.

El món a Rac1, millor programa de ràdio

A banda, ‘El món a Rac1’ de Jordi Basté ha guanyat el premi Ondas al millor programa de ràdio, tal com ha fet públic aquest dimecres la Cadena Ser, que organitza aquestes distincions. Pel que fa a la millor programació especial de ràdio el guardó ha anat cap a Radio Nacional de España (RNE) per la cobertura la guerra d’Ucraïna, encarnada en la figura de l’enviat especial Fran Sevilla. A banda, Carles Francino s’ha endut l’Ondas a la trajectòria professional i Andreu Buenafuente al de millor presentador. El Festival Porta Ferrada ha rebut una menció especial del jurat en l’àmbit dels premis nacionals de música. El mític concurs de Jordi Hurtado, ‘Saber y ganar’ ha estat considerat el millor programa d’entreteniment.

En l’àmbit de la televisió, s’ha guardonat ‘800 metros’, la sèrie de Netflix que narra els atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d’agost del 2017, com a millor documental; a RTVE com a millor programa d’actualitat o cobertura especial per la guerra d’Ucraïna; ‘La que se avecina’ de Telecinco com millor sèrie de comèdia; ‘Cardo’ d’Atresmedia com a millor serie dramàtica; Javier Cámara a ‘Vota Juan’, ‘Vamos Juan’ i ‘Venga Juan’, d’HBO Max, com a millor intèrpret masculí en ficció i per a Elena Rivera a ‘Los herederos de la Tierra’ i ‘Sequía’ de RTVE com a millor intèrpret femenina.