El fals cuiner de ‘Joc de cartes’, orgullós de l’engany: “Sé actuar bé”

TV3 ha triomfat amb el Joc de cartes d’aquesta setmana, el que ha fet parlar molt per l’engany d’un dels concursants. El Sergi es presentava com a cuiner de la Masia Can Sidro, un càrrec que en realitat no ostentava. El Marc Ribas i la resta de participants van començar a sospitar aviat que el noi no tenia massa coneixement de cuina, però no va ser fins al final en què el van desemmascarar. Ell, lluny d’amagar-se’n i mostrar-se penedit, està molt satisfet d’haver pogut estafar el concurs. Així ho ha reconegut sense cap mena de vergonya en una entrevista surrealista al Tot es mou.

El noi ha tornat a reconèixer que, efectivament, ell no és el xef del restaurant sinó la persona que s’encarrega d’organitzar els casaments que s’hi fan: “Va ser tot un joc en què jo m’ho vaig passar superbé. Vaig anar a un concurs que és un reality i vaig donar el millor de mi perquè la gent ens conegués una mica i crec que el resultat ha estat molt bo perquè la puntuació del Marc va ser la millor. Jo soc un infiltrat en el programa, en certa manera, perquè els vaig enganyar a tots i, fins i tot, gairebé guanyo als xefs que més experiència tenien sense ser cuiner. Sé actuar bastant bé i ho he fet molt bé”.

En Sergi deixa clar que està molt orgullós del que ha fet, el que no deixa de sorprendre: “És indiscutible que el protagonista del programa vaig ser jo. El Marc ens va donar un 7, va ser la puntuació més alta que va donar. És cert que quan va començar a preguntar-me sobre plats vaig sentir-me acorralat i vaig haver d’inventar-me coses perquè no sabia què havia de respondre. El meu paper allà era arribar bé a la final, intentar fer-ho bé i guanyar. He aconseguit els meus objectius i us convido a venir a aquesta masia”.

El Sergi de ‘Joc de cartes’ dona la seva versió | TV3

El Sergi de Joc de cartes reacciona a les crítiques que ha rebut

Els teleespectadors li van dir de tot a través de les xarxes, però això a ell no li importa gens. De fet, assegura que ara la gent l’atura pel carrer: “Jo ara no puc sortir al carrer perquè tothom em vol parlar, tothom vol saber més coses perquè aquesta ha estat la cosa de la que més s’ha parlat a Catalunya aquesta setmana. La gent no recorda qui ha guanyat el programa, la gent em recorda a mi i a Can Sidro. Això és el més important, que la gent ens recordi i que vinguin a conèixer-nos perquè aquí menjaran superbé”.

“Soc una persona bastant humil encara que diguin que no. Molta gent m’ha dit que soc dolent, però hem de pensar que aquest és un programa de televisió. Jo vaig anar-hi a jugar, a concursar i a donar el millor de mi. Jo a la vida no soc així, no em poso a criticar d’aquella manera quan vaig a un restaurant. Aquest és un reality, jo no veig problema en actuar-hi. Qui senti ràbia contra mi, que s’hagués presentat i hagués fet el mateix que vaig fer jo”.

“No soc el cuiner de Can Sidro, va ser un joc, vaig anar al concurs, que va ser un reality, i el resultat ha estat molt bo, la puntuació del Marc ha estat la millor per a nosaltres”, Sergi Cobaleda, concursant @JocdeCartesTV3#TotEsMouTV3▶https://t.co/LbYHVAl9NZ #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/Uqk0m61FGk — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) October 21, 2022

L’única cosa de la que es penedeix és de l’incident que van causar a un dels concursants, qui tenia diverses al·lèrgies i intoleràncies. No ho van tenir en compte i li van servir un plat que no hauria d’haver menjat: “Vull que tothom es quedi tranquil perquè nosaltres ens prenem molt seriosament el tema de les al·lèrgies i tenim la carta ben especificada. El problema va ser que ens volíem lluir i vam preparar plats nous que mai no havíem fet, el que provoca que puguin passar coses com aquestes. Vull demanar perdó a la gent que s’hagi sentit ofesa per aquest tema”.