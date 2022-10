Kiko Rivera evoluciona favorablement després de l’ictus

Kiko Rivera continua ingressat a l’hospital després de patir un ictus durant aquesta matinada. La dona acaba de comparèixer davant dels mitjans de comunicació per informar sobre l’última hora del cantant, el que ja es troba molt millor: “Està bé, tot ha estat un ensurt i estic tranquil·la perquè sé que tirarà endavant i sortirà bé d’això. Ell no pot agafar el telèfon personalment, però tothom està informat i avisat del que ha passat”, recull Lecturas.

Des d’El Programa de Ana Rosa han donat més informació al respecte. Han assegurat que li han realitzat dues proves que confirmen que s’ha tractat d’un ictus: “Només hauria afectat una zona petita, així que ha tingut molta sort”, han dit aquest migdia.

Kiko Rivera continua ingressat després de l’ensurt d’aquesta matinada | Europa Press

Kiko Rivera continuarà ingressat per veure com evoluciona després de l’ictus

En aquests moments està acompanyat de la seva dona, i la mare estaria degudament informada de la seva evolució. De fet, diuen que estaria a prop de Sevilla i no a Cantora: “Li estan fent més proves per conèixer l’abast de l’ictus“. El fill de Raquel Bollo s’ha posat en contacte amb Irene, qui també li ha dit que tot està “controlat” i que de moment “evoluciona favorablement“.

Ara cal esperar a la seva evolució, la que donarà més pistes sobre les possibles seqüeles que li podrien quedar després d’aquest greu problema de salut. La bona notícia és que sembla que, de moment, no està tan malament com podria haver estat després d’un ensurt així. Les següents 24 hores seran decisives per saber com evoluciona, un dia en què haurà d’estar vigilat en tot moment per comprovar com es troba.

Irene Rosales continuarà a l’hospital amb ell en aquests moments tan complicats, en els que de moment donen la gràcies perquè aquestes primeres hores podrien haver mostrat seqüeles molt més greus.