Kiko Hernández marxa de ‘Sálvame’ per mostrar fotos de les seves filles

Kiko Hernández ha estat protagonista de la gran esbroncada de Sálvame durant el programa de dijous. El tertulià ha fet parlar molt en els darrers dies per les fotografies que han filtrat de les seves filles, el que l’ha indignat de mala manera perquè creu que ho fan per morbositat sense tenir en compte que són menors. El problema, més enllà que les hagin publicat, el veu en què el programa del cor en el que treballa també se n’ha fet ressò i les han ensenyat.

Kiko s’ha mostrat realment enfadat quan el programa ha ensenyat una portada antiga en què sortien les nenes d’esquenes, el que creuen que els justifica a ells ara en haver-les mostrat. Ell considera que no té res a veure una cosa amb l’altra: “El programa i la productora saben que després d’aquella portada vaig enviar un comunicat per demanar respecte per a elles. Aquella portada va ser un error i mesos després me’n vaig penedir. No vull veure aquesta foto aquí, un programa que considero casa meva i on crec que se m’estima. No vull veure aquesta portada. He estat generós amb el programa i he parlat cada dia d’un tema que em fa mal, però ara vull dir prou. Marxo perquè hi ha límits que no passo. Marxo a casa perquè no enteneu que aquest és un tema delicat”.

Kiko Hernández ha abandonat el plató amb molta indignació | Telecinco

Sálvame es compromet a no tornar a ensenyar fotos de les filles de Kiko Hernández

Finalment, han aconseguit calmar-lo i ha tornat a entrar a plató. La presentadora Adela González li ha assegurat que el programa es compromet a no tornar a mostrar la foto “perquè t’estimem i et protegim”: “Ens comprometem a no tornar a mostra cap fotografia en què apareguin les nenes”.

Kiko Hernández, indignat pel que han fet els directius de Sálvame | Telecinco

Ara bé, els directius de l’espai de Telecinco l’han tornat a fer enfadar encara més quan han insistit en els rumors que l’envolten sentimentalment amb un dels companys de la seva obra de teatre. Ell ha negat en tot moment que sigui cert, però des del programa continuen parlant-te… fins al punt d’emetre un vídeo en el que enumeraven les contradiccions en què ha caigut quan parlava sobre el tema. Kiko Hernández sap que aquest és el funcionament habitual del programa en el que treballa, però ha pogut evitar manifestar la seva indignació.