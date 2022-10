Kiko Hernández, penedit dels retocs estètics als que s’ha sotmès

Kiko Hernández s’ha sotmès a uns quants retocs estètics des que apareix a televisió, del que mai no se n’ha amagat. La imatge del tertulià de Sálvame ha canviat moltíssim en els darrers mesos, sobretot després d’haver-se fet un empelt de cabells que l’aporta una imatge totalment diferent. Diuen que s’ha gastat molts diners entre les punxades de Botox i la resta de petites operacions que s’ha realitzat, però el problema és que el resultat no l’acaba de convèncer.

Així ho ha assegurat aquest dimarts en directe, quan reconeixia que no està gens content amb la imatge que ofereix des que s’ha posat més pèl i s’ha deixat la barba. És cert que se’l veu bastant més jove, però això no és suficient perquè estigui satisfet del que s’ha fet. D’això és conscient el seu company Jorge Javier Vázquez, que li deia que creu que no està gestionant bé la crisi que travessa en la seva vida privada.

Aquesta frase feia enfadar al col·laborador del programa del cor, que esclatava en directe: “Estic així per la p… cara que se m’ha quedat. Estaré així fins que no se m’arregli tot això, perquè em provoca inseguretat. Cada vegada que em veig a càmera em sento malament perquè no em veig bé. Si això us fa gràcia, doncs allà cadascú amb les seves inseguretats”, deia en veure que alguns dels companys reien en sentir-lo abans de començar a fer-li la pilota tot just després, tot dient-li que és mentida que se’l vegi malament.

El tertulià apareixia així fa uns mesos | Telecinco

Kiko Hernández ha canviat molt físicament | Telecinco

Kiko Hernández se sincera sobre els problemes que travessa l’amistat amb Marta López

Per una altra banda, Kiko Hernández també ha aprofitat aquest atac de sinceritat per comentar un altre tema que el fa protagonista de l’actualitat. Sempre s’havia mostrat molt proper a Marta López, també tertuliana dels programes del cor. Eren molt amics, però fa mesos que no se’ls veu junts i la complicitat que tenien ha desaparegut.

Davant de la insistència de la resta de companys, finalment ha reconegut que la seva amistat està en el seu pitjor moment: “Hi ha hagut una ruptura. Abans érem molt amics i ara ja no és amiga, tot i que tampoc no la considero enemiga. Tots els problemes van començar quan ella va entrar a participar a Supervivientes. Em va trucar i em va dir que quedéssim perquè l’ajudés a preparar el seu concurs, que li donés consells.

Entre ells li vaig recomanar que no li llepés el cul a Olga Moreno perquè acabaria malament després de tot el que ja havia dit sobre el documental de Rocío Carrasco”. A partir d’aquí s’haurien anat distanciant, ja que Marta no va fer cas als seus consells i tot va anar complicant-se. De moment ella no ha fet declaracions al respecte, però és probable que digui alguna cosa ara que la situació ja s’ha acabat de fer pública.