Jorge Javier i Mariló Montero sorprenen amb una discussió política

Mariló Montero i Jorge Javier Vázquez han coincidit a Sálvame per promocionar el retorn de la presentadora al Todo es mentira de Cuatro. Ara bé, al final aquesta conversa ha acabat cridant l’atenció en acabar derivant en una discussió política molt inesperada.

El de Badalona se la trobava al control de Mediaset i la felicitava pel seu rol de presentadora substituta de Marta Flich, que agafa la baixa de maternitat. No havien intercanviat pràcticament cap frase abans que Jorge Javier sorprengués en començar una conversa sobre política. Què li deia? “Jo soc molt pro Pedro Sánchez“, una afirmació que ràpidament tenia resposta de la companya: “Doncs jo soc molt contra Sánchez”.

Jorge Javier i Mariló Montero discuteixen de política | Telecinco

Jorge Javier Vázquez i Mariló Montero, amb ideologies polítiques totalment oposades

Jorge Javier reconeixia que els directors del programa el renyen quan parla de política perquè no els agrada que entri en aquest terreny, però sembla que li és igual: “No li agrada que ho faci, però repeteixo que jo soc molt de Sánchez”. Davant d’aquesta insistència, Mariló Montero entrava al joc: “Marxarà molt aviat, ho has de superar. Perdreu”.

Aquesta petita batussa no acabava aquí ni molt menys, tenint en compte que el conductor de Sálvame assegurava que tornarà a votar el PSOE a les següents eleccions: “Soc fidel als meus principis i el votaré molt convençut. Perquè no és per res, però Alberto Nuñez Feijóo no fa més que mentir”, etzibava. Mariló Montero no està d’acord: “És a l’inrevés, ja que no sé on són els Fons Europeus”. Una afirmació que acaba d’encendre Jorge Javier: “Vinga, com pots dir això? Això dels Fons Europeus ja se sap que era mentida, que fins i tot Brussel·les ha dit que era mentida i els ha cridat l’atenció”.

@jjaviervazquez sacando la cara por el @PSOE de @sanchezcastejon y Mariló Montero pues ya sabéis… acusando al gobierno de España de quedarse con la pasta de los fondos europeos 🤦🏻. #yoveosalvame #APOYOROCIO17O ☎️016☎️💜💜 pic.twitter.com/JIirQ0nBHm — Jorge 💜 (@salmantino40) October 17, 2022

Una parella televisiva que no es caracteritza pel seu coneixement polític, però que no han dubtat en parlar-ne obertament en directe davant de l’estupefacció d’uns teleespectadors que s’han adonat, encara més, de quines són les seves ideologies.