Jorge Javier explica que haurà de dormir connectat a una màquina

Jorge Javier Vázquez ha passat unes quantes hores a l’hospital en els darrers mesos per culpa d’uns problemes de salut que no fan més que multiplicar-se. Aquest estiu va arribar a haver de ser ingressat al Perú per culpa de l’edema pulmonar que va patir, ha de controlar encara més el seu estat per veure com evoluciona. L’últim que li han diagnosticat? Apnea severa, la que li provoca suspensions més o menys prolongades de la respiració i que el forçarà a haver de dormir connectat a una màquina.

El presentador de Sálvame diu que celebra que li hagi trobat, ja que d’aquesta manera podrà començar a dormir millor: “Dormir malament t’infla i una altra cosa que tampoc no pot ser és que continuï roncant com ho faig. Em va dir P. que en el vol entre Brussel·les i Kigali una senyora va girar-se per poder detectar qui emetia aquells sorolls tan escandalosos i resulta que era jo. He arribat a roncar mentre veia la immensa Rosa Maria Sardà…”.

“Qui pateix d’apnees sap a què em refereixo. T’entra una tontuna tan gran en els moments més inadequats que sembla que t’hagis endollat una petita ració de Propofol, el sedant que va endur-se Michael Jackson”, explica.

Jorge Javier té una altra malaltia | Telecinco

Jorge Javier Vázquez reconeix que els metges li estan demanant moltes proves

Són tants els problemes de salut que ha encadenat, que els metges li estan demanant que es faci un munt de proves: “M’he fet anàlisi de femta, de sang i dilluns vaig a l’uròleg perquè ja em toca per edat. Estic desitjant que em facin una colonoscòpia perquè em droguin de manera legal i no puguin dir-me que soc un viciós”.

Amb tot això, el presentador de Badalona reconeix que s’ha engreixat. Estar un mes i mig de vacances no ha ajudat, és clar: “Sembla que estigui embarassat. Desconec la raó, però prometo que estic posant tot de la meva part per recuperar la figura que tants sospirs d’admiració provoca”. Un Jorge Javier que prefereix prendre’s amb humor tot el que li està passant, al que intenta no donar massa importància.