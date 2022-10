Jorge Javier, malalt una altra vegada després de l’edema pulmonar

Jorge Javier Vázquez va tornar a televisió el passat 19 de setembre, dia en què deixava enrere el mes i mig de vacances del que havia gaudit. En aquestes setmanes fora no tot va ser felicitat, tenint en compte que va haver de ser ingressat en un hospital del Perú per culpa de l’edema pulmonar que li va causar el mal d’altura. Des que el presentador tingués un ictus el 2019, que ha anat encadenant diversos problemes mèdics.

L’últim encara el té actualment, tal com acaba de reconèixer. I de què es tracta? D’un virus que els metges no tenen del tot controlat: “Tinc un virus que estan intentant identificar, suposo que de les vacances. Sí, no estic en el meu millor moment. Per cert, no bec alcohol des de fa tres mesos. Gràcies per preocupar-te per mi”, ha escrit com a resposta a un detractor que li deia que l’havia vist més gras i amb la cara inflada: “Sembla que el dia anterior havies begut molt, estàs molt lleig i gras. Cuida’t”, li deia.

Jorge Javier respon les crítiques d’un detractor | Instagram

L’usuari es referia a aquesta imatge, en què apareix Jorge Javier amb l’americana blava i la cara més inflada de l’habitual. El presentador estava a casa d’uns teleespectadors, els qui havien participat en el nou concurs de Sálvame per rebre la seva visita.

Jorge Javier Vázquez revela que li han trobat un virus | Telecinco

Jorge Javier reconeix haver travessat una mala època en el seu nou llibre

Cal recordar que el presentador mateix ha reconegut recentment que ha travessa una època molt complicada, sobretot arran de la mort de la seva companya i amiga Mila Ximénez. Per tal de gestionar tant de dolor, va començar a anar a una terapeuta que assegura que l’ha ajudat moltíssim. Ara ha bolcat tot el que ha fet i pensat aquests mesos en un llibre, en el que hi té totes les seves esperances. L’està promocionant arreu per intentar que tingui èxit un escrit que ha qualificat com “el més personal” que ha escrit mai: “Aquí explico que he estat mort emocionalment durant tot un any”. Ara ha de lluitar contra un altre problema de salut, el que confia que no sigui res greu.