Roberto Leal sorprèn en treure a la llum què ha fet amb el premi Ondas

Roberto Leal està al capdavant de Pasapalabra, un format que continua sent líder indiscutible de les tardes d’Antena 3 després de 22 anys en antena. El presentador ha concedit una entrevista a El Món a RAC1 en què s’ha sincerat sobre aquesta aventura professional, la que reconeix que mai no s’hauria imaginat que acabaria exercint. El seu antecessor va ser Christian Gálvez, que el va presentar a Telecinco durant 12 anys. El primer que ha volgut deixar clar l’andalús és que ell també vol estar-hi tants anys: “Tant de bo, beneïda rutina! Jo em sento molt tranquil en veure’m en un programa amb una audiència fidel”.

Ara bé, el seu èxit televisiu ha arribat per sorpresa: “Sempre penso que he tingut molta sort. Jo volia dedicar-me al món del dibuix i fer Belles Arts, però una carambola va provocar que acabés estudiant Periodisme. Jo ni tan sols m’ho plantejava, sobretot en aquell moment en què era caixer de supermercat. Qui m’havia de dir llavors que acabaria presentant Operación Triunfo? Un programa que jo seguia des de casa mentre deia que volia ser David Bisbal. Mai no havia tingut al cap dedicar-me a això, però ara estic contentíssim”.

Roberto Leal és un dels presentadors més exitosos del moment i, alhora, dels més humils. Així ho demostren les seves paraules quan insisteix una vegada i una altra que el concurs funciona sol, no perquè ell sigui el presentador: “Quan m’ho van proposar tenia molta por perquè no sabia si estaria a l’altura d’un programa tan gegant. Encara ara em llevo molt aviat per llegir quatre vegades el rosco abans d’anar a gravar perquè em fa por equivocar-me… i encara sort que és un programa gravat!”.

Roberto Leal concedeix una entrevista molt sincera | Antena 3

La mare de Roberto Leal li va donar una lliçó d’humilitat

Una anècdota que també demostra que no és cregut té com a protagonista la seva mare. El presentador va rebre el Premi Ondas a Millor Presentador l’any passat, un guardó que va voler dedicar a la mare. De fet, va acabar regalant-li perquè el col·loqués al menjador de casa. El que no s’esperava? Que la mare el fes servir de penjador: “Vaig aprendre una lliçó d’humilitat el dia que vaig veure que el feia servir per sostenir les ulleres de llegir, un collar de platja i dos rebuts de la llum”.

També ha fet molta gràcia la història que ha compartit sobre el seu passat a un programa d’Antena 3 en el que va coincidir amb Glòria Serra. L’andalús mai no havia trepitjat un plató, ja que fins llavors sempre havia fet de reporter a l’España Directo de TVE. És per això que Roberto movia moltíssim les mans, el que no feia gràcia a la companya: “Recordo que em va dir que anés al camerino amb ella i allà em va dir no havia de gesticular tant, que m’havia de relaxar. Em va ajudar molt i em va donar consells que encara avui faig servir”.