Laura Escanes: “Ho estic passant malament, però ningú no mor d’amor”

Laura Escanes ha reaparegut en públic durant la cerimònia d’entrega de premis de la revista Forbes. Han organitzat una gala espectacular a Madrid en què han volgut reconèixer la feina dels millors influencers del país, un premi que s’ha acabat enduent Dulceida (com era d’esperar). Entre els convidats hem pogut veure cares molt conegudes d’Instagram, però totes les mirades s’han centrat en l’exdona de Risto Mejide. L’expectació mediàtica que hi ha al seu voltant és molt intensa des que anunciessin la separació i ara encara més, arran de la publicació d’un parell de notícies que la relacionen amb el youtuber Míster Jägger.

En les seves primeres declaracions al respecte, va deixar clar que no mantenen cap relació amorosa: “No tinc parella“, deia taxativament. A més a més, va publicar un story en què feia broma i deixava caure que tot el que estan publicant és mentida: “He quedat amb el meu quart xicot d’aquesta setmana”, escrivia amb ironia. El que no ha pogut evitar han estat les preguntes dels periodistes en aquest esdeveniment.

Laura Escanes respon les preguntes de la premsa | Europa Press

Laura Escanes reconeix estar passant un mal moment

I Laura Escanes no ha decebut, tenint en compte que ha respost totes les preguntes: “Ho estic passant malament, però ningú no mor d’amor i hem de tirar endavant. Això li pot passar a qualsevol parella i no passa absolutament res. Ara bé, han estat onze dies bastant intensos i complicats… És moltíssim assetjament i molta opinió pública. El que vull deixar clar és que som una família i això no es trencarà mai. Amb Risto la relació està molt bé i molt tranquil·la. L’estimo, l’adoro i això serà així tota la vida. Pel bé de la nostra filla espero que la situació passi com abans millor”, deia visiblement afectada davant dels micròfons de la revista ¡Hola!.

El que més ha sobtat, però, ha estat la resposta que ha donat quan li han preguntat directament per la seva presumpta relació amb Míster Jägger. I és que ha deixat anar una frase que no s’ha acabat d’entendre: “El que hem volgut comunicar, ho hem comunicat tots dos“, deia. A què es refereix? I com és que nega tota la resta excepte aquesta afirmació en concret? Com era d’esperar, aquestes paraules misterioses deixen la porta oberta als periodistes del cor a continuar investigant sobre la possible relació entre els dos creadors de contingut digital.

Laura Escanes reapareix e un acte públic | Europa Press

Una aparició pública molt esperada en què ha estat la més perseguida per la premsa. Tots volen saber com està i què hi ha de nou en la seva vida ara que és una dona separada. El temps dirà si va obrint-se una mica més o si opta per mantenir la vida privada una mica més oculta a partir d’ara.