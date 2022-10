Laura Escanes hauria estat infidel a Risto amb un conegut ‘youtuber’

Laura Escanes hauria estat infidel a Risto Mejide amb el youtuber Mister Jägger, una notícia bomba que acaben de treure a la llum Laura Fa i Lorena Vázquez. La separació de la parella va enxampar tothom per sorpresa, encara que ara comença a dir-se que haurien travessat diverses crisis al llarg de l’últim any. Un dels pitjors episodis hauria arribat, precisament, amb l’amistat íntima de Laura i l’esbojarrat youtuber, a qui hauria conegut en persona el passat mes de gener durant la gala d’un dels premis més importants d’aquest sector.

Les dues periodistes del cor asseguren que poden confirmar que van conèixer-se llavors i que la seva amistat va anar intensificant-se les setmanes posteriors: “Aquesta presumpta relació va ser esporàdica, no estem dient que mantinguin una relació ni molt menys. Aquesta relació tampoc no ha estat l’única causa de la ruptura de Laura i Risto, però sí que ha acabat tenint molt a veure. Va passar alguna cosa entre ells i això va fer encara més mal a una relació que estava en crisi des d’abans de començar el podcast que han fet junts. Només direm que van haver de posposar la roda de premsa de presentació precisament perquè estaven en crisi“, diuen a El Periódico.

Des d’aquella nit en què es van veure per primera vegada la química “s’hauria disparat” i haurien començat un flirteig que hauria derivat en alguna cosa més. L’entorn de Laura Escanes hauria començat a sospitar que entre ells hi havia alguna cosa més que amistat i ara són les periodistes del cor catalanes les qui ho confirmen encara que ella no s’ha pronunciat al respecte.

No els ha estranyat, però, que Laura Escanes s’hagi decantant per ell, un youtuber de 28 anys que viu a Madrid i que “és del mateix sector” que ella. Ara bé, el seu estil exagerat sobta perquè aparentment no té gaire a veure amb el caràcter de la barcelonina… que ha coincidit amb ell en diversos actes públics posteriorment, que li ha posat m’agrada en diversos posts i que ha arribat a escriure-li missatges.

Qui és Mister Jägger? El youtuber amb qui relacionen Laura Escanes

Mister Jägger ha tingut relació amb altres famosos anteriorment, sobretot gràcies a la connexió amb Ibai Llanos i les partides a les que han jugat junts al llarg d’aquests anys. Un dels moments estel·lars va arribar quan el van fer competir en un combat de boxa contra David Bustamante, al qui va acabar guanyant.

Però qui és Mister Jägger? El seu nom real és Alberto Redondo, té 28 anys i viu a Madrid. Amb més d’un milió de subscriptors a Youtube, en el seu canal podem veure’l jugar a partides de jocs de rol, ballant en roba interior i sumant-se a reptes virals. Extravagant i sense vergonya, és habitual veure’l amb looks d’allò més estrambòtics.

Cap dels dos protagonistes no ha parlat sobre aquesta presumpta aventura, però és probable que acabin fent-ho en els pròxims dies. Demà dimecres, de fet, Laura Fa i Lorena Vázquez han anunciat que trauran a la llum més informació al respecte.