Jesús Calleja, operat de la mateixa lesió per cinquena vegada

Jesús Calleja ha hagut de passar per quiròfan després de patir un accident. El presentador ha compartit un vídeo des de l’hospital acompanyat del seu metge de confiança, qui ja l’hauria intervingut en altres ocasions: “He tingut un petit contratemps amb una luxació i ja és la cinquena vegada. Aquest home m’agafa els tendons, me’ls uneix i em deixa nou. El doctor m’ho ha arreglat com fa sempre d’una manera gairebé de ciència-ficció. Si a això li unim la feina dels meus amics fisioterapeutes, doncs ja estic operatiu 48 hores després”.

“He de dir que la meva actitud superpositiva i la gestió del dolor també ajuden”, prossegueix en un escrit que ha preocupat una mica els seus seguidors. Aquesta es tracta d’una lesió provocada per l’esquinç del lligament que subjecta la clavícula a l’omòplat.

Jesús Calleja, operat per cinquena vegada | Instagram

Jesús Calleja comparteix dues anècdotes molt divertida a Movistar+

Poques hores després, Jesús Calleja apareixia en el programa de Dani Martínez a Movistar+. Ha estat aquí on ha deixat anar un parell d’anècdotes que han fet molta gràcia als teleespectadors, que sempre han evidenciat com s’estimen el presentador més aventurer de Mediaset.

La primera història que ha explicat té a veure amb l’actor de Hollywood Owen Wilson, a qui sempre li han dit que s’assembla molt físicament. Són tan similars, que fins i tot l’hostessa d’un avió de Qatar els hauria confós: “Anava cap a Nepal quan em ve una hostessa i em diu, “Senyor Wilson, el comandant insisteix que ha d’haver-hi un error i no entenem com ha pogut passar. No hauria d’estar a la classe turista, el passem immediatament a Primera i li demanem perdó”. Davant d’allò, vaig fer-me passar per ell amb tota la barra i vaig començar a respondre en un anglès així baixet perquè no s’adonessin del meu accent espanyol”.

Por cosas como estas merece la pena suplantar una identidad 😂 @JesusCalleja #MartínezYHermanos pic.twitter.com/nBHlRiQTMU — #0 por Movistar Plus+ (@cero) October 6, 2022

I d’aquí, a compartir una anècdota en la que va acabar passant molta vergonya. Era el 2015 quan Jesús Calleja estava gravant l’episodi de Planeta Calleja amb Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del govern espanyol en aquell moment. Estaven a dins del Palau de la Moncloa gravant una escena quan, de sobte, el presentador s’hauria adonat que hi havia una dona seguint-los pels passadissos: “Quan em vaig afartar de veure que sempre estava allà, em vaig girar i li vaig dir que ens deixés, que em faria una fotografia amb ella després si tant la volia. El problema era que aquella dona no era una fan, era una ministra!“.

“Jo no sabia què fer, quina vergonya. Per intentar no quedar tan malament li vaig dir que era una broma i que volia veure com reaccionava”, explicava mentre no podia parar de riure en recordar-ho.