Màxim Huerta, ingressat a l’hospital: “He necessitat oxigen”

Màxim Huerta ha reaparegut després d’uns dies sense compartir res a les xarxes socials i ha anunciat el motiu del seu silenci, un problema de salut. L’escriptor i presentador ha estat uns dies ingressat a l’hospital per culpa d’uns problemes respiratoris dels que ha donat detalls: “He passat uns dies molt durs. La tos va anar convertint-se en una bronquitis i un ingrés en el que he tingut falta d’oxigen en la sang”.

“He passat una bronquitis que gairebé es converteix en pneumònia. He necessitat oxigen i un munt de bronquiodilatadors. La meva edat i l’asma no ajuden… Per això he dit que, si l’edat i la salut m’ho permeten, continuaré amb la meva gira de signatures. Gràcies per tants missatges i la veu encara una mica agafada, amb el pit que comença a funcionar una mica millor. A vegades sempre és bo agrair les coses com si fos un milenial. Aviat torno a la feina amb el meu llibre, Adiós, pequeño que serà el llibre de la tardor”, ha explicat en un vídeo en el seu perfil d’Instagram.

Màxim Huerta explica com es troba | Instagram

Màxim Huerta publica un llibre en què dedica retrets al pare

Màxim Huerta acaba de publicar un llibre en el que aprofita els seus records d’infantesa per fer el pare protagonista. El que ha sorprès és que en l’escrit deixi anar algun retret cap a ell: “Era tossut, amb aquesta tossudesa del que no cedeix perquè creu que és menys home com es deia abans. Ell va ser un d’aquests que van comprendre, herències rebudes, que tenir-li por al pare era el mateix que respectar-lo”.

“Aquesta és la història d’una família que guarda massa secrets per intentar ser feliç. Una família que fa servir el silenci com a solució a tot. Adiós, pequeño és un acomiadament i, al mateix temps, un “hola” a la inquietant maduresa”.