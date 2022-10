Jorge Javier denunciarà el raper Santaflow per amenaçar-lo en una cançó

El nom de Jorge Javier Vázquez ha aparegut en l’última sessió del Congrés, quan el diputat de Compromís Joan Baldoví ha volgut denunciar que el raper Santaflow hagi carregat contra ell a la cançó La locura está en mi. En aquesta polèmica cançó, se l’escolta dient que “voldria pegar al mariconazo de Jorge Javier”. El presentador va agrair que l’hagués defensat públicament: “Moltíssimes gràcies, el teu gest m’ha emocionat. Des d’aquí la meva més profunda admiració que ja la tenies des d’abans”.

Muchísimas gracias @joanbaldovi, tu gesto me ha emocionado. Desde aquí mi más profunda admiración que ya la tenías desde antes. https://t.co/c4N6a3WTJ4 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 5, 2022

Jorge Javier denunciarà el raper Santaflow per delicte d’odi

Aquest matí ha anunciat que el denunciarà per delicte d’odi i vulneració del dret a l’honor i que es planteja fer-ho contra Vox per permetre que canti aquest tema en el seu festival: “Anirem per la via civil i penal. Això que diu no és llibertat d’expressió. Si es pot anar contra el raper, evidentment anirem contra ell i si hem d’anar contra Vox, s’anirà contra Vox. El que també farem és enviar un burofax a l’organització del festival perquè s’impedeixi cantar aquesta cançó”, ha assegurat en una entrevista a El món a RAC1.

🔊 @jjaviervazquez: "Què més necessitem, un mort? Crec que, si seguim per aquest camí, no trigarà a produir-se"



🗣 "Estic assistint incrèdul, trist i cabrejat al silenci de tantíssima gent"



👉 L'entrevista sencera, aquí: https://t.co/ndWc49gM3B pic.twitter.com/at6UK4HJLI — El món a RAC1 (@elmonarac1) October 6, 2022

El de Badalona deixa clar que no es poden permetre aquestes actituds: “Tot això recorda un brou de cultiu de l’inici de qualsevol guerra. Jo sempre dic que primer venen les paraules, després venen les hòsties i posteriorment alguna cosa més gran que les hòsties. I quan arribi ens preguntarem per què… Perquè estem donant cartes a certs líders que s’asseuen en programes de televisió a qualsevol horari per propagar el racisme, l’homofòbia i la xenofòbia davant la complicitat dels presentadors que els entrevisten. El que estem vivint és absolutament impensable en ple any 2022″.

Visiblement enfadat, Jorge Javier creu que les autoritats no faran res fins que passi alguna cosa greu: “Què necessitem, una mort?“, ha etzibat. I no content amb això, continua amb el seu al·legat: “Si seguim per aquest camí no trigarà a produir-se perquè hi ha moltíssim boig que segueix aquests partits i si no es posa remei, escoltaran aquest raper i, en sortir del concert, es trobaran un gai o una lesbiana pel carrer i el pegaran a hòsties”.