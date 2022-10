Jorge Javier: “Tamara Falcó és una hipòcrita que demonitza i fa mal”

Tamara Falcó ha pronunciat un discurs homòfob durant la participació en el Congrés Mundial de les Famílies a Mèxic, el que l’ha col·locat al centre de la diana. La noia no va tallar-se a l’hora de deixar anar que està en contra de la llibertat sexual actual: “Estem vivint un moment molt complicat en el que hi ha tants tipus diferents de sexualitats i tants llocs diferents en els que pots exercir el mal…”. Era previsible que gent anònima i personatges coneguts la critiquessin fortament, una campanya contra ella a la que s’ha sumat Jorge Javier Vázquez.

El presentador de Sálvame ha dirigit un al·legat molt potent contra la filla d’Isabel Preysler, que aquests dies és notícia per la ruptura del seu compromís amb Íñigo Onieva després de confirmar-se que li ha estat infidel: “Discursos com el de Tamara Falcó són nocius en una societat que aspira a viure en llibertat. Espanta la manera que té de demonitzar a aquells que no pensen com ella. Tamara Falcó s’ha coronat com la més ferma representant de l’Espanya negra”, deia primer a Twitter.

Discursos como el de Tamara Falcó son nocivos en una sociedad que aspira a vivir en libertad. Asusta la manera que tiene de demonizar a quienes no piensan como ella. Tamara Falcó se ha coronado como la más firme representante de la España negra. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 3, 2022

Jorge Javier Vázquez esclata contra “el discurs d’odi” de Tamara Falcó

Ara bé, el discurs més potent el deixava anar en directe a Sálvame: “El seu és un missatge perillós perquè està dient que ella és bona i que Íñigo és dolent perquè ha estat infidel. Això és abús de poder perquè diu que encara que ell li demani perdó, ella el trepitjarà. No podem continuar rient les gràcies a Tamara Falcó perquè fa un mal immens amb aquestes paraules des del seu punt privilegiat. Em sembla una actitud intolerable i hipòcrita perquè ven la imatge cristiana i aquesta contrasta amb el món de luxe en el que realment viu”.

Jorge Javier 1 – Tamara 0



Sí, lo digo. Bravo @jjaviervazquez pic.twitter.com/lO3XyKfVyt — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 3, 2022

“Aquestes paraules de Tamara són un “no” rotund i no hauríem de ser tan comprensius amb ella. Aquest és un discurs d’odi i l’hem de rebutjar totalment perquè primer són els discursos i després venen les hòsties”, ha prosseguit totalment fora de si.