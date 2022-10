Dabiz Muñoz revela per què no ha tingut fills amb Cristina Pedroche

Dabiz Muñoz ha estat el primer convidat del nou programa de Joaquín, el mític futbolista del tenis que ha guanyat tantíssims fans gràcies a l’humor que el caracteritza. Antena 3 ha confiat en ell per posar-lo al capdavant d’un espai en què entrevistarà famosos de tots els àmbits. En la primera emissió, però, ha volgut parlar de cuina i ho ha fet de la mà del xef de DiverXO. Arribar a ser considerat el millor cuiner del món no és gens fàcil i Muñoz ha reconegut que ha hagut de fer sacrificis: “No conec cap cas d’èxit en el món en què no hagin hagut de renunciar a certes coses per poder arribar a l’elit. Ens posem metes i, com més gran sigui el teu somni, més grans seran els sacrificis”.

Aquesta afirmació donava ales a Joaquín per preguntar-li sobre el tema paternitat. S’ha parlat molt sobre el matrimoni de Dabiz Muñoz i Cristina Pedroche, que van casar-se fa set anys i no tenen fills: “No tinc clar que hagi renunciat a tenir fills. És cert que jo començo a ser gran, però Cristina és molt jove encara. No és el moment, però no hem renunciat. Simplement jo no m’aturo i tinc mil coses entre mans mentre que ella tampoc no para de treballar. El que tenim clar és que si algun dia som pares serà perquè tots dos ens en podem fer càrrec. Si ho fem serà perquè tots dos podem compaginar les feines amb la paternitat. Tots dos haurem de renunciar a coses per poder ajudar-nos”, diu. La col·laboradora farà 34 anys a finals d’aquest mes i ell complirà els 43 el pròxim mes de gener.

Joaquín entrevista Dabiz Muñoz en el seu programa nou | Antena 3

Dabiz Muñoz treu a la llum com va demanar a Cristina Pedroche que es casés amb ell

El cuiner està molt enamorat de la presentadora, per qui només té paraules maques: “És una persona amb un tarannà molt positiu i intel·ligent, amb una mira perifèrica molt racional. M’ha ajudat a gestionar coses perquè jo sigui més feliç”. Com van començar a sortir? “L’endemà de conèixer-la em va dir que anéssim a córrer junts i quan només feia un mes que sortíem, em va dir que ens casaríem. A mi m’encantava aquesta seguretat, però no estava acostumat. Fins que, sis mesos després de conèixer-nos, ens estàvem casant”.

La petició de mà va ser molt original: “A Cristina li encanten les croquetes i el dia de la petició de mà vaig fer una safata gegant de croquetes per a ella. Tenia una safata i, en el fons, estava l’anell. Quan va arribar, ella no entenia res. Li vaig dir que havia de menjar-se totes les croquetes, però no vam ser capaços… i mira que en vam menjar 12 cadascú! Vaig començar a buscar entre les croquetes i, al final, vaig agafar l’anell i li vaig demanar que es casés amb mi”.