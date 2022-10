Sandra Barneda té nova xicota: vistes de la mà en un passeig romàntic

Sandra Barneda travessa un moment dolç gràcies a una vida professional plena i en el seu millor moment gràcies a La isla de las tentaciones, que continua triomfant en una nova temporada que demostra que el format agrada i molt. Aquesta setmana ha celebrat el seu 47è aniversari, del que ha gaudit en companyia femenina.

La revista Lecturas anuncia en exclusiva que han captat la presentadora de Telecinco de la mà d’una altra dona, qui seria la seva nova parella. Uns mesos després d’haver trencat definitivament amb Nagore Robles, amb qui va intentar donar-se una segona oportunitat, Sandra Barneda refà la seva vida amb una altra dona.

Diuen que l’escriptora barcelonina, que aquests dies es troba de promoció de la nova novel·la que ha publicat, ha tornat a trobar l’amor. En un reportatge se la pot veure passejant pel parc del Retiro madrileny de la mà d’una noia amb qui comparteix confidències: “Agafades de la mà i abraçades en un passeig molt romàntic”. Tot just després d’aquella sessió de fotos robades, la parella hauria passat la tarda a casa de la presentadora.

Sandra Barneda, contenta el dia de l’aniversari | Instagram

Sandra Barneda parlava de la ruptura amb Nagore Robles fa només uns dies

De moment la identitat d’aquesta nova parella de Sandra Barneda és tot un misteri, el que és probable que continuï així tenint en compte l’hermetisme del que sempre ha fet gala. No li agrada parlar de la seva vida privada, el que pràcticament no ha fet mai exceptuant l’època en què era conegut per tothom que tenia una relació amb la també televisiva Nagore Robles.

Precisament sobre ella va parlar fa només uns dies en una entrevista, en la que recalcava que hi ha vegades que en l’amor has de deixar marxar l’altre si la relació no funciona: “L’amor a vegades consisteix en deixar anar l’altra persona encara que et faci mal, moment en què comences un procés personal d’acomiadament”, deia. A qui sembla que no abandonarà és a la nova xicota que l’acompanya, una dona de qui les revistes del cor començaran a investigar ben aviat.